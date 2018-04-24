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«Я делаю бизнес»: Ляйсан Утяшева о мотивации и дисциплине
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«Я делаю бизнес»: Ляйсан Утяшева о мотивации и дисциплине 

SNCmedia.ru 3 часа назад
«Перед тем, как вообще начинать любой бизнес, мужчине, женщине нужно вообще понять — а вы потянете? И не стройте иллюзий, что это все так будет ласково, и все двери вам будут открываться, и все вам будут рады. Мужчинам немножечко полегче, потому что, возможно, ребята, ну, они менее эмоциональны, они не так всё через сердце пропускают, как женщина».
«Жизнь, она познается в контрастах. И когда у тебя все хорошо — это классно. Но когда ты падаешь, вот этот момент, он очень многих пугает. А я молодым предпринимателям и молодым девочкам как совет скажу, что чем быстрее вы упадете, тем круче и вышел поднимитесь. Я человек, который очень много раз падал, очень много раз поднимался и каждый раз, когда я поднималась, я очень сильно кайфовала от этого момента».
«Многие очень заигрываются в саму цель заработать, а я за то, чтобы получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ты можешь себе внушить, можешь себе приказать, но если у тебя глаза горят, и ты можешь это делать восьмой, девятый и десятый час, и ты не ропщешь, не психуешь, не выходишь из себя, значит, это твое».
«Самое важное — быть благодарным и не гоняться за какой-то прибылью, не делать ничего специально. Вот вам хочется быть естественным — естественно ведите свой бизнес».
«Важно, чтобы какая-то ваша цель не была навязчивой идеей, и весь мир не пошел нафиг при этом, понимаете».
«Нельзя жить все время работой и своим бизнесом. Научись доверять своим ребятам, коллегам. Если накосячили, ты все исправишь в любом случае. Если вы начинаете свой новый бизнес, нужно общаться с людьми и с коллегами, не бояться это делать».
«Делитесь с мужьями, делитесь с парнями. Просите у них совета, даже если они не в вашем бизнесе. У мужской половины, очень круто работает анализ».
«Умейте переключаться как дети. Не просто так сегодня моя мотивационная речь звучит именно как призыв быть детьми».
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