6 доказательств, что мужчины постарше — лучшие любовники

После 20 лет неожиданно замечаешь, что мужчины 30-40 лет перестают восприниматься как «дядя Сережа» или «Сергей Палыч» и могут быть вполне себе привлекательными. Такую уверенность, силу и обаяние, как во взрослом человеке, редко встретишь в парнях своего возраста. Но сама мысль о том, чтобы быть с ним, кажется пугающе странной. Одно из основных преимуществ общения со сверстниками в том, что у вас много общих социальных и культурных ориентиров и похожий взгляд на мир. Когда мужчина старше тебя на десяток лет, найти точки соприкосновения сложнее, но это может стать очень полезным опытом для вас обоих. Независимо от того, заинтересована ли ты только во флирте, свидании или отношениях с этим человеком, есть несколько веских причин, чтобы заняться с ним сексом.

1. Он уверен в себе

Взрослому человеку комфортно в его коже. Он прошел все неловкие, неуверенные фазы взросления и сексуально адаптирован к своему телу и своей личности. Ему не нужно впечатлять тебя и быть тем, кем он не является. Он знает, что может предложить, и не пытается отчаянно угодить кому-то. Такой человек ведет себя естественно и привлекает своим спокойствием и уверенностью. Среди молодых людей редко встретишь тех, кто уже узнал и принял себя.

2. У него есть опыт

У молодого парня может быть энергия, смелость и любопытство, чтобы воплотить в спальне любой сценарий. Хотя иногда чрезмерная суетливость в постели может значить, что у него нереалистичные ожидания, а основные представления о сексе он получил из порнофильмов. Взрослый мужчина оставил этапы экспериментов позади, и это не плохо, ведь теперь он знает, что работает, а что нет, и умеет гарантированно доставить женщине удовольствие. Здесь дело даже не в количестве партнерш, просто у него были годы, чтобы усовершенствовать свои сексуальные навыки. Женское удовольствие очень индивидуально, но согласись, водитель, который знает дорогу, всегда уверенней того, кто движется по навигатору.

3. Для него важна романтика

Ставить лайк под каждой фотографией, писать забавные комментарии и отправлять смешные картинки с многозначительными песнями в сообщениях в соцсетях, конечно, очень мило. Но я бы предпочла иметь романтичного мужчину в реальной жизни, и со взрослым человеком это гораздо вероятней. Дело не в том, что на его старенькой Nokia нет интернета или ты не зарегистрирована в Одноклассниках. Просто чаще всего взрослый мужчина знает, как важен личный контакт, и в целом обращает меньше внимания на соцсети.

4. Он не хочет играть в игры

Редко встретишь мужчину постарше, которому интересны интриги. Если он не заинтересован в обязательствах, то скажет об этом заранее и прямо обозначит, что хочет переспать с тобой. Если он ищет большего, то уже знает, чего хочет и скажет об этом. Это дает женщине чувство безопасности и спокойствия. Его прямота может показаться грубостью, но от такого человека не ждешь смешанных сигналов и подвоха. Кроме того, он наверняка точно знает, какие девушки ему нравятся, и уверен в своем выборе.

5. Он может справиться с твоей честностью

Не все молодые парни готовы адекватно принимать конструктивную критику своих сексуальных навыков. Мужское самолюбие — штука хрупкая, неудивительно, что нам так сложно подступиться к разговору с партнером о том, что он плох в постели. Взрослый мужчина понимает, что женское тело — сложная система, и не прочь услышать несколько советов по ее эксплуатации. Он не воспринимает замечания на свой счет и заинтересован в том, чтобы доставить тебе удовольствие, а не самоутвердиться. Это человек, которому без обид можно сказать: «Пожалуйста, не делай этого». Он не против того, чтобы ты руководила, но в то же время всегда готов взять инициативу в свои руки.

6. Тебе с ним комфортно

Рядом с уверенным человеком, который не пытается казаться кем-то другим и не стесняется своих недостатков, хочется быть такой же, чувствовать себя спокойно и безопасно. Эта легкость создает комфортные отношения, особенно — в сексуальном плане. Ты не беспокоишься, что он отмечает твои недостатки или анализирует тебя, потому что и так чувствуешь, что привлекаешь его.