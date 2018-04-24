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Влад Топалов показал поклонникам двух своих сестер
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Влад Топалов показал поклонникам двух своих сестер 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Певец Влад Топалов поделился на своей странице в Instagram фотографией со старшими сестрами — Алиной и Анной. Артист их очень любит и уже не раз показывал в соцсетях свое теплое и нежное к ним отношение. Вот и на этот раз он решил обратиться к сестрам с трогательными словами. уверенно заявил артист. Подписчики исполнителя согласились, что его сестры растут настоящими красавицами. «Красавицы👍🏻», «Ты весь в принцессах», «Влад, ты отлично выглядишь. Сестренки твои просто красавицы», «Да, симпатичные», «Класс, три сестры», «Какой ты молодец и красавчик, 🙌🙏 и семья у тебя очень красивая 👍», — можно прочесть в комментариях. Некоторые также заметили, что Влад и сестры очень похожи друг на друга. Напомним, Влад Топалов родился 25 октября 1985 года в Москве. Его отец долгое время был известным бизнесменом и продюсером. В том числе, благодаря ему появилась группа Smash!, в которой Влад выступал вместе с другом Сергеем Лазаревым. Мать певца Татьяна Анатольевна окончила Историко-архивный институт. Известно, что родители Влада разведены. У певца есть единокровная сестра Ника. Девочке 7 лет и ее нет на этом фото. В детстве Влад рос с сестрой Алиной, которая родилась в 1988 году. Также у артиста есть сводная сестра по матери — десятилетняя Анна. Фото: Instagram @vladtopalovofficial
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