Звезда «Дома-2» весила 143 кг: девушка решила показать фото

Поклонники телепроекта «Дом-2» следят за процессом похудения одной из его участниц — Саши Черно. Девушку регулярно критикуют за избыточный вес. Александра решила дать отпор всем хейтерам и опубликовала в своем Инстаграм архивное фото. Участница телешоу подписала его лаконично: «143 кг. А вы говорите, не похудела))».

143 кг 😱 А вы говорите, не похудела))

Публикация отСаша Черно (@sasha_cherno93_official) 24 Апр 2018 в 7:30 PDT Во время съемок на Острове любви Саша Черно действительно похудела с 130 кг до 123 кг. Однако поклонники «Дома-2» уверены, что участница телепроекта может добиться более лучших результатов в процессе избавления от избыточного веса.

Поклонники девушки поддерживают ее и отмечают заметные изменения во внешности Саши Черно. К примеру, смену прически и стиля в одежде. Однако есть и те, кто критикует Александру и настаивает на том, что девушка вовсе не потеряла лишние килограммы. На это у девушки есть ответ:

Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений!

Саша Черно сейчас находится в отношениях и не скрывает своего счастья:

Не важно, есть у тебя крылья или нет, когда ты любишь-ты уже заведомо окрылён. 🧚🏻‍♀️🦋 #дом2 #тнт #иосифисаша #сашачерно

Публикация отСаша Черно (@sasha_cherno93_official) 16 Апр 2018 в 9:50 PDT «Не важно, есть у тебя крылья или нет, когда ты любишь-ты уже заведомо окрылён». (Орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).

А как вы думаете, Александре действительно удалось похудеть или это удачная смена имиджа?