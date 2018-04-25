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Звезда «Дома-2» весила 143 кг: девушка решила показать фото
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Звезда «Дома-2» весила 143 кг: девушка решила показать фото 

FashionTime 23 минуты назад
Фото: FashionTime
Поклонники телепроекта «Дом-2» следят за процессом похудения одной из его участниц — Саши Черно. Девушку регулярно критикуют за избыточный вес. Александра решила дать отпор всем хейтерам и опубликовала в своем Инстаграм архивное фото. Участница телешоу подписала его лаконично: «143 кг. А вы говорите, не похудела))».
143 кг 😱 А вы говорите, не похудела))
Публикация отСаша Черно (@sasha_cherno93_official) 24 Апр 2018 в 7:30 PDT  Во время съемок на Острове любви Саша Черно действительно похудела с 130 кг до 123 кг. Однако поклонники «Дома-2» уверены, что участница телепроекта может добиться более лучших результатов в процессе избавления от избыточного веса.
Поклонники девушки поддерживают ее и отмечают заметные изменения во внешности Саши Черно. К примеру, смену прически и стиля в одежде. Однако есть и те, кто критикует Александру и настаивает на том, что девушка вовсе не потеряла лишние килограммы. На это у девушки есть ответ:
Да, я не идеальна, но готова принимать только объективную критику, а не поток ваших субъективных мнений!
Саша Черно сейчас находится в отношениях и не скрывает своего счастья:
Не важно, есть у тебя крылья или нет, когда ты любишь-ты уже заведомо окрылён. 🧚🏻‍♀️🦋 #дом2 #тнт #иосифисаша #сашачерно
Публикация отСаша Черно (@sasha_cherno93_official) 16 Апр 2018 в 9:50 PDT  «Не важно, есть у тебя крылья или нет, когда ты любишь-ты уже заведомо окрылён». (Орфография и пунктуация автора сохранена — ред.).
А как вы думаете, Александре действительно удалось похудеть или это удачная смена имиджа?
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