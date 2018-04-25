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Динияр Билялетдинов: Эмери не хватило коммуникации с игроками «Спартака»
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Динияр Билялетдинов: Эмери не хватило коммуникации с игроками «Спартака» 

Советский спорт 2 часа назад
«Мне в первую очередь нравились требования Эмери в атаке. Смена позиций, никто не привязан к определенному флангу, мы с Жано и Хурадо могли меняться по десять раз за игру. Он разрешал творить, а не по лекалам действовать.
Ему, как мне кажется, не хватило коммуникации с игроками. Есть вещи, с которыми западные тренеры сталкиваются впервые. У нас в России немного разболтанный менталитет. Помню, как Эмери просил Макгиди: „Подай, пожалуйста, угловой! Пожалуйста, сделай мое задание“. Я думаю: да выгони ты его на хрен с тренировки! „Ари, давай бегай! Кариока, давай бегай!“. Для меня всегда загадка, почему в России люди не понимают, что надо выполнять упражнения. Нравится, не нравится — делай. Это твоя работа.
Когда попал в „Эвертон“, удивился: все работают. И не надо никому говорить: подай, пожалуйста, угловой. Если говорят: спринт — значит, спринт. Задача сыграть плотно — все играют. Все тянут жилы», — приводит слова Билялетдинова Sport24.
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