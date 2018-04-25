Бывшая девушка Авичи: «Прекрасный ангел, спасибо, что научил

Ракель Наташа Беттенкурт посвятила бывшему возлюбленному Тиму Берглингу (псевдоним — Avicii) прощальный пост в Instagram.

20 апреля 2018 года меломанов потрясла новость о том, что талантливый шведский диджей Авичи умер. Причина смерти 28-летнего музыканта все еще не раскрывается, известно, что у музыканта были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе панкреатит. Авичи прославился в 2010 году благодаря синглам «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и «Hey Brother». А уже три года спустя входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира.

диджей Авичи

Диджей Авичи всегда старался держать в тайне подробности своей личной жизни. Однако известно, что с Ракель Беттенкурт он встречался около двух лет. Пара рассталась в 2014 году, но девушка видимо так и не смогла забыть музыканта. Узнав о трагической кончине Тима, она оставила в своем Instagram прощальное послание: «Мое сердце разбито. Тим, я чувствую, как будто видела тебя только вчера, когда мы были неразлучны. Мы разговаривали и смеялись до восхода солнца. Мы вдвоем против целого мира. Это воспоминания будут со мной всю жизнь. Через все твои взлеты и падения, я не хотела ничего, кроме как быть уверенной в том, что ты здоров и счастлив. Но у Вселенной свои планы».

Ракель признается, что никогда не переставала любить Тима.

«Спасибо, что показал мне, что такое настоящая любовь. Наша связь была настолько чиста и реальна, что когда все кончилось во мне, действительно, будто что-то сломалось. Наша любовь всегда была и всегда будет в моем сердце. Ты ушел слишком рано. Слишком рано для настолько одаренного и такого особенного человека, как ты. Ты был самой большой частью моей жизни и сыграл в ней огромную роль. Я всегда буду ценить эти моменты. Я просто хочу, чтобы ты знал, что я никогда не переставала любить тебя».

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

диджей Авичи и Ракель Беттенкурт

Бывшая девушка выразила соболезнования семье Тима Берглинга и поблагодарила всех, кто поддержал ее в этот непростой периуд:

«Я счастлива, осознавать, что музыка Тима коснулась жизни миллиардов, и что его дух и память будут жить во всех наших сердцах всегда. Выражаю свои соболезнования его удивительной семье в это трудное время, мое сердце с ними. Спасибо всем моим родственникам и друзьям за любезные любящие сообщения и поддержку».

«Покойся с миром, прекрасный ангел. Я никогда тебя не забуду. С любовью, Ракель», — трогательно подписала девушка свое послание погибшему возлюбленному.

Американская актриса Оливия Нова и еще 12 трагически погибших красавиц

Селин Дион и Рене Анжелил : красивая и трагичная история любви

Читайте также: