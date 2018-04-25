4 интересных способа провести майские праздники

Скоро начнутся майские праздники, и все жители нашей страны будут отдыхать несколько дней подряд. Это отличный повод съездить в интересные места, посетить крутые мероприятия и просто отдохнуть от городской суеты. Предложений об отдыхе очень много, и среди них мы отобрали несколько интересных вариантов, которые сделают твои майские выходные насыщенными и оставят море положительных эмоций.

Отдых на Горном Алтае

Природа на Горном Алтае красивая настолько, что перед её величественностью не устоит ни один человек. Но не каждому по душе путешествие с палатками — некоторым охота отдохнуть в комфортных условиях, при этом рядом с нетронутой человеком природой. Для этого мы рекомендуем тебе гостиницу «Урочище Сайкол». Мы не будем рекламировать, насколько это крутое заведение, как там хорошо — это и так понятно, потому что жить тебе предлагают в деревянном доме с шикарным видом на природу Горного Алтая. Неподалёку от гостиницы находятся озёра, горы, скалы, горнолыжный комплекс, природный заповедник и Камень любви (на тот случай, если ты поедешь вместе со своей подругой). На территории гостиницы находится ресторан, баня, сауна, беседки, пляж и другие места для отдыха. Если ты хочешь отдохнуть в тихой, экологически чистой обстановке, полюбоваться суровой красотой Горного Алтая, то это — один из самых лучших вариантов. Забронировать номер на Горном Алтае →

Восхождение на Эльбрус

Душа требует чего-то особенного? Отважные и сильные духом могут совершить восхождение на высочайшую вершину России и Европы — гору Эльбрус. Если ты любишь проводить время активно, хочешь получить от отдыха максимум ярких впечатлений, испытать пределы своей силы, выбирай восхождения и ски-туры на Эльбрус по северному или южному маршруту. Туры, продолжительностью от 8 до 10 дней, начинаются 27, 29 и 30 апреля, а также в самый разгар майских каникул — 1 и 4 мая. Опытные и квалифицированные гиды, небольшие группы, оптимальный график акклиматизации, современное альпинистское снаряжение, дежурство профессиональных медработников в высокогорных приютах и лагерях, а также огромный опыт работы спасательных служб обеспечивают высокий уровень безопасности при восхождении на Эльбрус. Тебе совсем не обязательно иметь собственное альпинистское снаряжение — компания предоставит всё необходимое в прокат. Дополнительными возможностями во время тура являются привлечение индивидуальных гидов, организация корпоративного восхождения, фото— и видеосъемка восхождения, экскурсии по Приэльбрусью и всему Северному Кавказу, джиппинг по горным перевалам и бездорожью, купание в термальных источниках и вертолетные прогулки. При бронировании туров для двоих и более участников компания «Эльбрус Турс» предоставляет скидку 3%. Узнать подробнее о восхождении на Эльбрус →

Прогулка в темноте

Давно ты посещал необычные мероприятия? Представь поход в музей на выставку, но который проходит в темноте. Да, сначала сложно понять, для чего это вообще нужно, ведь ты платишь деньги за просмотр экспозиции, а тут ничего не видно. Но на деле это необычный способ увидеть знакомые вещи с неизвестной до этого стороны. Экскурсия состоит из двух этапов: тёмной и светлой части. Тёмная часть длится от 40 до 45 минут, и в ней ты будешь ходить вместе с инструктором по тёмным помещениями, ощущать звуки, запахи и прикосновения ярче, чем при свете, так как в темноте эти чувства обостряются. После тёмной части начинается светлая, продолжительностью от 15 до 20 минут. Эта часть более познавательная: в ней ты узнаешь об азбуке Брайля и специальных тифлоустройствах, познакомишься с интересными фактами о людях, лишённых зрения. Кстати, экскурсии проводят незрячие или слабовидящие гиды, которые помогут сориентироваться в темноте. Это мероприятие отлично подходит для необычного свидания. Записаться на экскурсию в темноте →

Отдых в виртуальной реальности

Да, для того чтобы круто отдохнуть, необязательно куда-то ехать. Чтобы отдохнуть в виртуальной реальности, ты можешь посетить парк виртуальных развлечений «ARena Space», находящийся в московском ТЦ «Калужский». В парке есть игры в очках виртуальной реальности, интерактивный скалодром, симуляторы полётов и автомобильных гонок, а также виртуальный кинотеатр и другие крутые развлечения. Парк имеет более 25 AR и VR аттракционов, более 100 единиц уникального контента и, конечно же, то, ради чего многие хотят попробовать VR — управление и взаимодействие с предметами и виртуальным миром. Таким образом, в парке ты не просто наблюдатель за крутыми эффектами, но и участник. Конечно, VR пока что не достигли такого уровня, чтобы можно было погрузиться в виртуальную реальность, как в фильме «Первому игроку приготовиться», но прогулка по виртуальному миру вряд ли оставит равнодушным. Если ты геймер и хочешь ощутить себя в игре или просто человек, которому интересна виртуальная реальность, то парк «ARena Space» — отличный способ отдохнуть как одному, так и вместе с друзьями. Забронировать время в парке виртуальной реальности →