8 признаков, что отношения в интернете никогда не станут реальными

Виртуальный парень все же лучше, чем никакого. Хотя с тем же успехом можно думать, что если на твоей прикроватной тумбочке стоит фотография Тома Харди , то ты не так уж и одинока. Когда отношения в интернете слишком долго не выходят в офлайн, пора решить, стоит ли тратить жизнь на бессмысленный обмен картинками. Вот несколько признаков того, что парень по переписке никогда не войдет в твою реальную жизнь.

1. Говорит о свидании только в неопределенном будущем

Кажется нелогичным, что человек, который не планирует встречаться с тобой в реальной жизни, говорит о свидании. Но не слишком обольщайся, если он пишет об этом абстрактно. Ты можешь надолго застрять в подвешенном состоянии из-за неспособности парня перейти от слов к делу.

2. Слишком занят

Всем некогда, но жизнь виртуального динамо настолько безумна, что он не может выкроить из своего графика пару часов, чтобы пообщаться с тобой в реальной жизни. При этом ничто не мешает ему переписываться днями напролет. Даже если вы все-таки договорились о встрече, в последний момент обязательно что-то произойдет и ваши планы полетят к чертям.

3. Был в твоем районе, но не сказал

Парень по чату частенько бывает недалеко от твоего дома или работы, но ни разу не предложил перекинуться парой слов лично. Хуже этого только то, что он даже не говорит, что был где-то рядом, и ты узнаешь об этом по геолокации в соцсетях. Пойми, если вы не живете в разных странах, нет никакой объективной причины не встретиться хоть раз.

4. Он не проявляет к тебе прежнего интереса

Почему когда ты не заинтересована в ком-то, он стремится завоевать твое расположение, а как только начинаешь отвечать взаимностью, отступает? В начале общения вы чувствовали себя непринужденно, но со временем все больше вкладывали в эти отношения. Теперь ты задаешь ему вопросы о его жизни, а он не игнорирует, но не проявляет прежнего интереса. Момент охлаждения сложно уловить сразу, ведь он отвечает и даже пишет первый иногда. Слишком долго это продолжаться не может, однажды ты взглянешь на ситуацию трезво и поймешь, что тебя динамят.

5. Его так не беспокоит тот факт, что вы не виделись, как тебя

Он не может понять, почему, не встречаясь с ним в жизни, ты чувствуешь себя идиоткой, которая зря тратит свое время на отправку сообщений. Парень не думает, что это важно, и удивлен, что ты так расстроена ситуацией. Твои настойчивые намеки и истерики вызывают у него недоумение, потому что он никогда не собирался увидеться с тобой.

6. Начинает общаться все меньше и меньше

Из вашей переписки в первые недели знакомства можно было составить шеститомник. Ты и не заметила, как он стал первым в списке друзей и как привыкла начинать утро с его сообщений. Со временем начинаешь все больше намекать на встречу и выражать разочарование, что она еще не произошла, и вуаля — он медленно растворяется в виртуальном мире.

7. Врет о том, что больше не заходит в приложение для знакомств

То, что вы переместили общение из чата в приложении для знакомств на другую платформу, хороший знак. Вы продвинулись настолько, что обмениваетесь аудио и видеосообщениями? Это почти успех. Слова о том, что он больше не пользуется приложением, звучат как намек на серьезное отношение к тебе. Если при этом ты видишь статус об активности в его профиле, стоит прекратить общение. Вы еще даже не встречались, а он уже лжет, такому неуважению сложно найти оправдание.

8. Он не реагирует на твои угрозы прекратить общение

В какой-то момент ты решаешь честно поговорить о том, что между вами происходит. Ты устала от бессмысленной траты времени и прямо даешь понять, что вам пора переходить дальше или прекратить общение. Если это не вызывает у него никакой реакции, значит, он никогда не собирался становиться реальным и, потеряв тебя, просто начнет переписываться с кем-то другим. Чего точно не стоит делать, если поняла, что виртуальный парень не планирует материализовываться в твоей жизни, — выяснять причины. Он просто спасался от скуки? Хотел отношений, но передумал? Тешил самолюбие? Какая разница, ты никогда не узнаешь, так что незачем беспокоиться.