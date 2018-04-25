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Венгер: «Понимал, что однажды и мне придётся ощутить себя в другой роли»
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Венгер: «Понимал, что однажды и мне придётся ощутить себя в другой роли» 

Евро-футбол.Ру 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о решении расстаться с клубом.
"Обычно никогда не бываешь уверен, правильно ли поступил в принятии того или иного решения. Жизнь — любопытная штука, в ней встречаются различные ситуации. В течение жизни ты получаешь различный опыт.
Я понимал, что однажды и мне придется ощутить себя в другой роли, но пока что я делаю свою работу, сосредоточен на своих задачах. Будет странно переключиться с этого, когда я закончу работу. Но сейчас я продолжаю работать", — цитирует Венгера The Telegraph.
"Арсенал" объявил об уходе Венгера в конце сезона
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