Какие вещи нельзя прощать лучшей подруге и почему

«Тебе просто повезло! А на самом деле ты ничего не делаешь» По мнению психологов, вы не должны чувствовать себя виноватой за то, что достигли гораздо больших высот, чем ваша подруга. Конечно, никто не говорит, что вам нужно хвастаться и кричать о своих достижениях на каждом углу — подруги, если они действительно настоящие, будут лишь гордиться вами и даже в какой-то степени брать с вас пример. Ну а те, кто постоянно завидуют и рассказывают всем, что вам все досталось просто так, ни за что, явно не дотягивают до звания лучшей подруги. «Кстати, я с твоим бывшим на свидание ходила. А что тут такого?» Действительно, многие дружеские союзы распадаются именно в тот момент, когда на горизонте появляется мужчина. Например, вы вдвоем влюбляетесь в одного и того же красавца, или он выбрал одну из вас — и ваше сердце разбито, либо, если там возникли взаимные чувства, то про вас просто забывают. И если вы расстались с мужчиной, а ваша подруга начала вдруг с ним флиртовать, даже если он сам дал повод думать, что она ему нравится, то следует отправить в разряд бывших и подругу, и вашего избранника. Просто вычерните их из своей жизни раз и навсегда. Ведь вы же не хотите в один прекрасный момент узнать о том, что ваша лучшая подруга увела у вас мужа? А что, такое сплошь и рядом случается! «Правильно, что он от тебя ушел! Кстати, его новая пассия такая красавица!» Если вместо того, чтобы вас поддержать и согласиться с тем, что ваш бывший молодой человек не самый достойный представитель мужского рода, она начинает щебетать о том, что это вы виноваты во всех своих бедах, то это определенно не тот человек, который может называться вашим другом. А упоминание о том, что новая пассия вашего бывшего во многом вас превосходит — это уже вообще запрещенный прием, который нельзя использовать ни в коем случае. «Прежде, чем ты продолжишь свой рассказ, сначала выслушай, что произошло со мной» А вот это уже как минимум невежливо! Во-первых, никогда не стоит перебивать собеседника, нужно дать ему выговориться, а затем лишь озвучить свою точку зрения. А во-вторых, в данном случае подруга демонстрирует, насколько неуважительно она относится к вам и вашей жизни, что ей даже неинтересно узнать, что же у вас случилось. Ей гораздо важнее обсудить свою ситуацию и получить от вас какой-то совет. И если вы замечаете, что она вам звонит или зовет вас куда-то лишь для того, чтобы в очередной раз поплакаться на свою нелегкую судьбу, тогда задумайтесь, действительно ли вам нужна такая дружба. Ведь в любых отношениях важно сохранять баланс, а когда кто-то один начинает перетягивать одеяло на себя, то в большинстве случаев дружбе приходит конец. «Ты что, собираешься выйти на улицу в этом кошмаре?» Согласно старинной мудрости, о вкусах не спорят, поэтому вы вольны выбирать все, что вам вздумается. И если у вас с подругой не сходятся вкусы в одежде, фильмах или мужчинах, это еще не значит, что вы должны тут же измениться и действовать по ее указке. Лучшая подруга, если она, конечно, действительно такой является, обязана уважать ваш выбор, и может лишь высказать свое мнение, но окончательное решение всегда должно оставаться за вами. Так же, как и вы не должны критиковать все, что она делает, а лишь можете дать ей несколько советов. Если они ей нужны, конечно. «Я решила занять твое место. Все равно ты же вроде устала работать?» Ну уж нет! Не зря ведь говорят, что дружба дружбой, а денежки врозь. Почему вы должны уступать свое место кому-то другому, даже если это ваша подруга? Другое дело, если вас отправили на повышение —и ваше место стала вакантным. Ну, или вы нашли более интересную и высокооплачиваемую работу, поэтому спокойно можете передать дела подруге. Но и в этом случае считается дурным тоном перескакивать через вашу голову — только лишь с вашего согласия и одобрения руководства. Фото: Shutterstock