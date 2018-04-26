Синдром моральной нищенки, или Как перестать жалеть на себя денег

Если одним предложением описать психологию мещанина, можно сказать следующим образом: «Пить из старой кружки, когда в шкафу есть новый сервиз». При этом ожидание хороших времен, когда люди выбрасывают все старое и меняют на новое, каждую неделю проживая по принципу «Доживем до понедельника», ведет к разрухе и в результате к нищете. Такие люди не живут реальной жизнью, а существуют в своих мечтах.

Оглянись вокруг — что тебя окружает? Плохо убранная квартира, надбитые чашки, грязная посуда, старая мебель или дешевый гардероб? Начинай бить тревогу! Ведь ты рискуешь заработать синдром моральной нищенки и всю жизнь довольствоваться тем, что имеешь, не позволяя даже в мыслях думать, что можешь получать гораздо больше.

Спроси у любой знакомой из разряда транжир, почему она так много тратит на еду и развлечения. На что она, скорее всего, ответит: «А почему нет? Хочу попробовать блюда, которые еще не пробовала, и побывать там, где еще не была, ведь сейчас у меня есть такая возможность, а завтра может уже не быть». И это — правильная позиция!

Наш эксперт в области психологии и отношений, автор провокационных книг и блогер Ника Набокова призналась, что сама когда-то вовремя осознала, как важно себя баловать, не задумываясь об экономии.

«Я поняла, что навсегда избавилась от синдрома моральной нищенки, когда прошла мимо распродажи трусов. Старая версия меня, увидев заветные -70%, кинулась бы туда. И не потому, что я умираю как люблю шопинг. Просто это чудесная возможность сэкономить. На себе. И ничего, что они синтетические, неудобные и вообще не очень нравятся. Потерплю! Главное — дешево. Нечего растрачивать лишние деньги, и в таких похожу.

Этот синдром, привитый бабушками и мамами, уверенно рулит жизнью многих из нас. «В тесноте, да не в обиде», «Нечего себя баловать», «Стерпится — слюбится»… Так и живем годами — в помойках. Как физических, так и ментальных. Жалеем денег на кожаные сапоги, шелковые трусы, хорошую еду. Все время ужимаемся и страшно ругаем себя за лишнюю копейку. Причем совершенно не важно, сколько денег у тебя на карточке — 10 000 или 1 000 000.

Люди, как вы уже, полагаю, успели догадаться, выбираются по тому же принципу. Раздел «уцененных товаров» наше все. Ведь к другому подойти страшно. Не потяну, постою, посмотрю из уголочка своего. А потом отправлюсь к плохонькому, да своему. Ведь на его фоне я всегда королевишна. Крутая, сильная, смелая, терпеливая.

Нетрудно быть супербабой, красоткой, и вот это все, когда мужчина твой, полиамидная тряпица, а подружки сплошь страшные неудачницы. Возвышайся — не хочу. Мы же все помним, что один из лучших способов почувствовать себя круче и состоятельнее — тянуть кого-нибудь из болота. Правда, при злоупотреблении альтруизмом этот путь может погубить тебя самого.

И я просто перестала. Сначала экономить на мелочах, потом, немного попривыкнув, на вещах посерьезнее. Каждый раз повторяла, что могу себе это позволить. К тому же вдогонку убрала из жизни всех людей, которыми не восхищалась, оставив только тех, с кем я на равных и у кого могу учиться. У меня больше нет неудобной одежды, обуви, парфозной еды и людей с sale».

А ведь правда, что может быть хуже для женщины, чем экономия на самой себе? Если ты хочешь быть по-настоящему счастливой, для начала немедленно капитулируй с квартиры, если та тебе не нравится. Ну или как минимум затей ремонт, выбрасывай без сожаления застиранные трусы, затасканные платья и достань же, наконец, новый сервиз!

Даже если тебе сложно из-за нехватки денег сделать это сию минуту, достаточно просто привести окружающее пространство в порядок и подумать, как улучшить свой мир уже завтра. К тому же в жизни четко работает правило: если ты увеличиваешь запросы, то и достаток твой обязательно вырастет. Качество во всем — вот к чему ты должна стремиться! Хорошая обувь, красивые вещи, дорогие сумки, вкусная еда в приличных ресторанах и соответствующее окружение будут стимулировать тебя к росту во всех аспектах.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK