10 мужских предметов, которые должны быть в твоей квартире

Когда впервые заселяешься в свою отдельную квартиру, выдели бюджет на несколько предметов первой необходимости. Дело не только в продуктах и ершике для унитаза, есть еще некоторые вещи, которые помогут тебе почувствовать себя действительно сильной и независимой. Продумав несколько элементов декора, организацию и хранение вещей, ты легко превратишь съемное жилье в пространство, в которое будешь рада пригласить гостей.

1. Открывашка для вина

Простой инструмент, который прослужит тебе немало лет. Экономия на нем показывает, что ты экономишь на собственном алкоголе. Покупай такой, который имеет и два рычага, и спиральное лезвие, чтобы аккуратно удалять пробку без лишних усилий.

2. Набор отверток

Перестань беспокоиться о том, что придется звать соседа или коллегу с работы, чтобы он помог тебе закрутить пару болтов на новом шкафу или разобрать системный блок. Приобрети не очень большой набор — 5 отверток разных размеров и сечений будет вполне достаточно. Обращай внимание на то, что у них должна быть прорезиненная ручка, защищающая от ударов током. Если есть возможность — возьми также в набор магнитную отвертку со съемными насадками. Чаще всего они продаются в удобном пластиковом кейсе, который обеспечивает хранение и транспортировку. Такими инструментами легко можно разобрать неработающий принтер или открутить заедающую защелку на ванной комнате.

3. Молоток

Кажется, на свете все знают, как пользоваться молоток, но всегда опасаются брать его в руки. К счастью, умельцы давно придумали простые лайфхаки, и если боишься ударить по пальцам, можешь зажать гвоздь между зубьями расчески. Самым распространенным вариантом является молоток с гвоздодером, но у меня есть сомнения в том, что с помощью него получится вытащить ненужный гвоздь без лишних усилий. Тем не менее иметь такую опцию в доме будет не лишним. Кроме того, молотком невероятно удобно делать отбивные! Не забудь обернуть инструмент пищевой пленкой, прежде чем пускать в ход.

4. Комбинированные плоскогубцы

Откусить, отвинтить, открутить и повернуть — для любой подобной задачи отлично подойдут прочные плоскогубцы. Не получается подлезть к нужному болту из-за того, что у отвертки длинная ручка? С помощью этого инструмента ты легко можешь зажать насадку.

5. Вакуумный пылесос

Если тебя раздражает постоянно убираться, маленький вакуумный аппарат — легкий способ упаковать все свои вещи по специальным пакетам и избежать пыли на них, а также сэкономить место. Окупит он себя очень быстро, как только ты осознаешь, сколько времени ты освободила, не мучаясь с тем, чтобы запихнуть все свои вещи по двум доступным полкам.

6. Дрель-шуруповерт

Для тех, кто хочет самостоятельно развешивать по стенам нужные полки и любимые арт-объекты, гвозди — прошлый век. Бери электрический шуруповерт, который хоть и будет занимать некоторое место, может быть использован даже как миксер. Просверлить маленькую дырку, вкрутить или выкрутить шуруп — с ним тебе поддастся любой шкаф.

7. Магнитная кухонная доска

На ней можно хранить и банки с приправами, как это рекомендует IKEA , и ножи, и даже мелочь, которая постоянно оказывается рассыпанной по дому. Кроме того, это значительно освободит место на твоей кухне и поможет перестать беспокоиться о том, что тебе негде нарезать продукты.

8. Уровень

Больше никаких примерок «на глаз»: небольшой инструмент помогает оценить, насколько ровно ты крепишь полку как по вертикальной, так и по горизонтальной плоскости. Можешь использовать цифровой прибор, а можешь и «классический» с колбами с жидкостью.

9. Клеевой пистолет

Незаменимый инструмент в арсенале любой девушки, которая пробует себя в разном хэндмэйде. В пластиковый корпус вставляются клеевые стержни, которые при нагревании превращаются в жидкий клей. Им можно приклеивать отваливающие плинтуса и обои, а можно соорудить арт-уголок с фотографиями и любимыми сувенирами.

Я считаю, женщина, у которой есть клеевой пистолет, пристроена. Потому что в случае внезапного одиночества она может вместо того, чтобы рыдать в подушку, что-нибудь к чему-нибудь приклеить. Причём не просто по-сиротски бумажку к бумажке прислюнить, а дерзко так, креативно, то, что моя мама называет присобачить или пришпандорить — например, камень к деревяшке.

— Марта Кетро, писательница

10. Набор ножей

Когда ты только планируешь жить самостоятельно, совсем не обязательно думать о том, что тебе нужны специальные наборы и ножи под каждый случай: для хлеба, овощей, для чистки овощй, для разделки и еще 200 вариаций, которые придумали шеф-повара. Ограничься тремя ножами с лезвиями разной ширины и убедись, что они тщательно наточены. При покупке обращай внимание на то, как удобно их держать в руке, а не только на их внешний вид.