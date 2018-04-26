Как выбрать бассейн

Вопрос

Сердечный привет коллективу BroDude. Читаю вас очень давно, поэтому не буду сыпать на вас комплименты — вы и так все о себе прекрасно знаете. Лучше перейду к своей истории и сути вопроса. В общем, у меня неожиданно появилась дача. Самая обыкновенная дача недалеко от родного города, нормальная и ухоженная — досталась от деда. При ней есть свободный участок, который завален черт знает чем: какие-то железяки, какой-то мусор, какие-то канистры. То есть дед явно забил на участок, и я его не виню. Так вот. Недавно стукнула безумная мысль в голову: «Почему бы не вырыть на даче бассейн?». Да, я фанат американских молодежных комедий — там каждый дом для вечеринок оборудован бассейном. А вопрос в том, во сколько это мне обойдется? Можно ли оборудовать бассейн самостоятельно? Как минимизировать расходы на него? Я просто вообще не знаю, с чего начать. Помогите!

Ответ:

Приветствуем тебя! Сами хотим бассейн, поэтому понимаем твое неистовое желание. К сожалению, единственным бассейном в наших условиях может быть только ванна — отстойность жизни в квартирах. Но тебе повезло с дачей, поэтому постараемся ответить на твой вопрос предельно полезным способом — для этого мы долго консультировались с людьми, которые занимаются бассейнами. Итак, в России принято считать, что бассейн — это роскошь. Вот и ты опасаешься, что его постройка отгрызет от твоего бюджета звериную долю. Но заметь: в Штатах бассейны являются повсеместным зрелищем. И это говорит не столько о том, что американцы живут лучше нас — просто у них развита условная «бассейновая культура». А у нас еще нет. Композитные бассейны При этом если не рассматривать бассейн больших размеров и не рассчитывать на его эксплуатацию в зимнее время, то даже при средней зарплате ты сможешь исполнить свою мечту. Все не так дорого, особенно если ты выбираешь самый простой и быстрый вариант — композитный бассейн. Производители таких бассейнов есть и в России, и в Белоруссии, и в Польше. Ценник не высок. Например, нашей редакции обещали продать 4-метровый бассейн со всем необходимым оборудованием и пусконаладкой всего за 300 тысяч рублей. Бассейн за 300 тысяч рублей →

Устанавливают композитный бассейн следующим образом: — копают котлован (на этот счет есть специальная инструкция, которой надо руководствоваться, как Библией); — готовят отверстия под форсунки, прожекторы и прочие закладные элементы; — проводят «обвязку» технологического трубопровода; — устанавливают бассейн в котлован; — создают бандажный пояс методом засыпки песка и щебня по периметру бассейна; — ну и, наконец, финал — монтаж оборудования (фильтрация и, возможно, подогрев). Посмотреть композитный бассейн→ Касаемо подогрева. Если хочешь надежность и демократичность в одном флаконе, то обрати внимание на переносные проточные котлы на твердом топливе: за 16 тысяч рублей ты получишь переносной нагреватель, работающий на любом твёрдом топливе. Вообще, нам уже кажется, что ты понял, что дело это хлопотное, хотя именно композитный бассейн вполне можно установить самостоятельно — это реально. Но для этого ты должен прочитать побольше специализированной литературы, вникнуть во все тонкости. Бетонные бассейны

А вот с бетонным бассейном связываться в одиночку мы категорически не рекомендуем: там уже нужно образование. Очень много специфических моментов, очень много этапов и все они разные: монолитные работы, гидроизоляция, установка закладных элементов, штукатурные работы, отделочные, инженерные. Критично важны знания и опыт. Тут тебе обязательно потребуется поддержка профессионалов — иначе никак.

Минимизация эксплуатационных расходов Еще тебя интересовала минимизация расходов. Тут все просто. Расходы имеют 3 составляющие: — реагенты и компоненты для очистки воды; — техническое обслуживание и калибровка оборудования; — расходы на энергию для обогрева. В случае бассейна эконом-варианта две первые составляющие минимальны, так как в бассейне будет малая автоматизация и больше ручного труда по содержанию и очистке. В случае с автоматикой простор для минимизации по первым двум пунктам большой. Это и электролиз, и станции автоматического дозирования, и автоматизированное управление инженерными системами бассейна. По экономии на обогреве есть несколько решений: если греться собираешься электричеством, то при двухтарифных счётчиках программируй работу обогрева в ночное время. Плюс важно использовать плавающее теплосберегающее покрытие, которое также спасет от попадания мусора, лишнего испарения воды и дезинфицирующих добавок.

Для старых бассейнов лучший способ минимизации расходов — это реконструкция бассейна или его модернизация. Если уж построил бассейн, то забрасывать его не следует. Поэтому тебе придется периодически обслуживать и/или модернизировать систему водоподготовки (ионизация, УФ для бесхлорной дезинфекции), восстанавливать и обновлять отделку и гидроизоляцию, калибровать и при необходимости заменять контрольно-измерительное оборудование и расходники. Для наглядности поделимся информацией о степени влияния разных факторов на качество воды в бассейне, которую нам предоставили специалисты.

Реконструировать старый бассейн→

Ты сам прекрасно понимаешь, что редакция BroDude так же, как и ты не разбирается в строительстве бассейнов. Но мы дали тебе полезную информацию, потому что нас выручили инженеры из компании «АвангардКапСтрой» — за это им отдельное спасибо. Если вдруг надумаешь строить бассейн с помощью профессионалов, то обращайся к ним: эти люди знают, как сделать все правильно, красиво, надежно. Построить бассейн вместе с профессионалами→