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SKODA Rapid — создан покорить ваш город! С выгодой до 122 700 рублей в Атлант-М Тушино
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SKODA Rapid — создан покорить ваш город! С выгодой до 122 700 рублей в Атлант-М Тушино 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
SKODA Rapid. Для тебя по многим причинам.
Потому что у тебя есть любовь, которая заставляет сердце биться и ради которой хочется двигаться только вперед.
Потому что у тебя есть близкие, чей комфорт и безопасность превыше всего.
Потому что у тебя есть друзья, с которыми ты чувствуешь настоящий драйв и жажду приключений.
Успейте получить ограниченное предложение на SKODA Rapid с выгодой до 122 700 рублей. *
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Выбрать SKODA Rapid из наличия
Подробности уточняйте у менеджеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780 или закажите обратный звонок.
Атлант-М Тушино
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11  www.atlant-motors.ru  *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 апреля. Количество автомобилей ограничено.
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