SKODA Rapid — создан покорить ваш город! С выгодой до 122 700 рублей в Атлант-М Тушино

SKODA Rapid. Для тебя по многим причинам.

Потому что у тебя есть любовь, которая заставляет сердце биться и ради которой хочется двигаться только вперед.

Потому что у тебя есть близкие, чей комфорт и безопасность превыше всего.

Потому что у тебя есть друзья, с которыми ты чувствуешь настоящий драйв и жажду приключений.

Успейте получить ограниченное предложение на SKODA Rapid с выгодой до 122 700 рублей. *

Записаться на тест-драйв

Выбрать SKODA Rapid из наличия

Подробности уточняйте у менеджеров-консультантов по телефону: +7 (495) 780-9-780 или закажите обратный звонок.

Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA RAPID Ambition с пакетом WE5 2017 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 30 апреля. Количество автомобилей ограничено.