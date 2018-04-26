Что делать, если влюбилась в коллегу

Здравствуйте! Уже больше года работаю с мужчиной, в которого очень серьезно влюблена. Поначалу казалось, что он тоже, часто ловила на себе его взгляды, он заботился и всячески поддерживал. В какой-то момент мужчина стал закрытым, перестал разговаривать как раньше. Но после нескольких откровенных разговоров как будто все вернулось. И так периодами все продолжается. Есть такой момент, что он уже знает о моих чувствах и даже старается не делать мне больно, вызывая ревность. Но сейчас как будто нарочно вновь общается с теми девушками, которые на него почти лезут. Не знаю, как мне быть, потому что отношение ко мне данного мужчины было для меня ценным, я думала, что он очень надежный и вместе мы сможем быть счастливы. Если можно, в случае публикаций, оставьте мое имя скрытым. Спасибо!

Привет, подруга! Боюсь, что жизнь забросила тебя туда, откуда редко возвращаются: «Welcome to the friend zone». Располагайся — вот здесь у нас полка для несбывшихся надежд на счастливые отношения, а это кресло для самобичевания. Окно для выкриков «За что?!» в ночную тишину прямо по коридору.

Судя по твоему описанию, никакой откровенной романтики с вами не случилось. Выводы о его симпатии к тебе основаны на «взглядах, заботе и всяческой поддержке». Как и многие из нас, ты могла стать жертвой его смешанных сигналов. Мужчины часто бросаются многосложными намеками, за которыми может скрываться что угодно: желание развлечься, дружеские чувства, романтическая симпатия напополам с нерешительностью. Не твоя вина, что ты приняла его хорошее отношение за намек на что-то большее. Смешанный сигнал сбивает с толку, но дальнейшее развитие событий всегда покажет реальные намерения парня. В момент, когда он перестал общаться как раньше, ты поступила правильно — откровенно поговорила с ним и дала понять о своих чувствах. Не всегда люди способны ответить такой же честностью. «Все вернулось», «периодами продолжается», «старался не делать мне больно» — эти слова говорят об одном его чувстве — жалости. Видимо он и правда не плохо к тебе относится, не хочет ранить, но к любви это все не имеет отношения. Раз он уже знает о твоих чувствах, то ему нет смысла вызывать в тебе ревность. Поэтому общение с другими девушками — это просто общение с другими девушками.

Перейдем к ответу на вопрос «как мне быть?». Первое и основное, что я рекомендую и даже настоятельно требую: не пополняй ряды девушек, «которые на него почти лезут». Откровенный разговор был, признание в чувствах тоже, самое время пустить в дело главное оружие любой уважающей себя девушки — безразличие. Будь холодна, как питерский ливень и непоколебима, как Дуров во время блокировки Телеграма. Тактика «всепоглощающего равнодушия» уместна в любой ситуации. Если он что-то чувствует, твой игнор заденет его и заставит действовать. Если я оказалась права, и его чувства были лишь дружескими — ты с достоинством выйдешь из ситуации, без унизительных сцен преследования и выяснения отношений. Будешь продолжать давить на жалость и будить в нем совесть — вызовешь раздражение, он начнет избегать тебя, а ведь вам еще работать вместе. Так как речь идет о коллеге, тебе нужно быть аккуратной с выражением эмоций. Не давай коллективу повода обсуждать твою личную жизнь, это еще больше усложнит отношения с этим мужчиной и твою жизнь в целом.