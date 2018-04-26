Как йога улучшает секс

Даже если ты не давняя фанатка йоги, ты наверняка слышала о ее пользе — начиная от повышения энергии до улучшения сна. А как насчет влияния на секс?

Йога означает единство ума, тела и дыхания.

— Хизер Симонсон, нью-йоркский секс-терапевт и инструктор по йоге В сексе мы используем наши тела, но часто не используем сознание или правильное дыхание — хотя должны бы. Настройка и того и другого поможет ощущать больше, а также становиться ближе к человеку, с которым ты делишь постель. Если ты и твой партнер ищете, как улучшить ситуацию в спальне, — возможно, пора осваивать несколько простых асан, ведь на это есть ряд серьезных причин.

Йога помогает концентрироваться

Во время секса у тебя возникают внезапные тревожные мысли о чем-то постороннем? Эта проблема распространена и часто может быть источником аноргазмии. Хорошая новость в том, что йога поможет тебе сосредоточиться на ощущениях здесь и сейчас, на своем удовольствии и связи с партнером. Сдвигая фокус на дыхание и тело, ты снижаешь беспокойство в теле и высвобождаешь физическое напряжение. Кроме того, эта практика учит быть более открытыми, плыть по течению и отпускать то, что мы не можем контролировать.

Йога улучшает гибкость и повышает энергию

Чем более ты гибка, тем больше можешь экспериментировать с позами. Это очень важно, потому что новые движения и стимулирование различных областей тела помогают достичь максимального удовольствия. Множество людей на свете считают, что их сексуальная жизнь находится в застое, потому что они практикут одно и то же. Йога же помогает мышцам и связкам стать гибче, и вероятность навредить себе в новой позе снизится. Важно также помнить о другой важной проблеме, которая может испортить любое занятие сексом, — нехватке сил. Согласно исследованию National Sleep Foundation, примерно каждый четвертый женатый человек на планете заявляет, что не высыпается и часто слишком устает, чтобы заниматься сексом. Регулярное выполнение асан поможет сбалансировать сон и сделать его эффективнее, а значит, высвободить энергию для занятий сексом.

Йога помогает принять свое тело

Регулярные занятия помогают избавиться от зажимов, улучшить осанку, укрепить и тонизировать мышцы, и со временем ты будешь чувствовать себя лучше. Но кроме физической гибкости йога также влияет на сознание.

Йога помогает нам быть менее привязанным к идее, что наше тело должно выглядеть определенным образом, чтобы мы чувствовали себя сексуально или привлекательно.

— Хизер Симонсон. Проще говоря, чем больше ты используешь принцип самопринятия, тем комфортнее ты себя будешь чувствовать — как на коврике для йоги, так и за его пределами. А если ты еще не знала, то уверенность тела — очень сексуально.

Йога помогает состоянию таза

Забудь о Кегеле: йога гораздо лучше укрепляет низ таза и способствует тому, чтобы секс становился продолжительнее. В одном из исследований, опубликованных в The Journal of Sexual Medicine, было установлено, что йога регулярно улучшает желание, возбуждение, оргазм и общее удовлетворение для людей в возрасте от 22 до 55 лет. Что попробовать: Ты можешь начать осваивать позы, в которых создается напряжение таза, например Позу Война или перевернутую планку — Пурвоттанасану. Они улучшают кровообращение, а чем сильнее течет кровь, тем сильнее может быть твой оргазм.

Если ты не новичок в йоге — пробуй работать с «Мула Бандха» — корневым замком, влияющим на позвоночник, тазовое дно и промежность. На физическом уровне эта практика работает так: мышцы тазового дна сокращаются, что усиливает кровообращение и стимулирует нервные окончания.