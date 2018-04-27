Тест: кто ты из звезд российской эстрады 90-х — Апина, а может, Ветлицкая?

Носим объемные джинсовки, кожаные мини-юбки, радуемся таким редким находкам, как тамагочи и жевательные резинки Turbo и, конечно же, весело подпеваем музыкальным хитам 90-х, среди которых Playboy и «Розовый фламинго»… WMJ.ru решил еще немного поностальгировать по тем временам и подготовил для тебя увлекательный тест, пройдя который, ты узнаешь, кто ты из звезд российской эстрады 90-х! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:globallookpress, eastnews