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Тест: кто ты из звезд российской эстрады 90-х — Апина, а может, Ветлицкая?
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Тест: кто ты из звезд российской эстрады 90-х — Апина, а может, Ветлицкая? 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Носим объемные джинсовки, кожаные мини-юбки, радуемся таким редким находкам, как тамагочи и жевательные резинки Turbo и, конечно же, весело подпеваем музыкальным хитам 90-х, среди которых Playboy и «Розовый фламинго»… WMJ.ru решил еще немного поностальгировать по тем временам и подготовил для тебя увлекательный тест, пройдя который, ты узнаешь, кто ты из звезд российской эстрады 90-х!
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Фото:globallookpress, eastnews
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