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Пожилая пара обручилась, но их разговор на следующее утро тебе понравится!
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Пожилая пара обручилась, но их разговор на следующее утро тебе понравится! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Луи и Роуз жили в доме престарелых, он вдовец, она вдова. Они знали друг друга несколько лет.
В один из вечеров в большом развлекательном центре был праздничный ужин. Они были за одним столом, напротив друг друга.
По мере того, как ужин продолжался, Луи бросал несколько восхищенных взглядов на Роуз и, наконец, набрался смелости спросить ее: «Выйдешь ли ты за меня?»
Примерно через шесть секунд «тщательного осмотра» она ответила: «Да. Да, выйду.»
Трапеза закончилась и, обмолвившись еще несколькими приятными словами, они пошли на свои места.
На следующее утро Луи был встревожен. «Она сказала „да“ или сказала „нет“?— Он не мог вспомнить. Старался, как мог вспомнить, но так и не смог. Даже приблизительно.
С трепетом подошел к телефону и позвонил Роуз. Во-первых, он объяснил, что память его уже подводит частенько. Затем, он расспросил про прошлый прекрасный ужин. И, в конце, уже набрался смелости и задал главный вопрос: „Когда я спросил, выйдешь ли ты за меня замуж, ты сказала „Да“ или сказала „Нет“?
Луи был безмерно счастлив услышать ответ Роуз: „Ну, я сказала: „Да, да, я выйду“, и я ответила это от всего сердца!“
Затем она продолжила: „Я так рада, что ты позвонил, потому что я не могла вспомнить, кто мне сделал предложение!“
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