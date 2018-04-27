Жена Стаса Михайлова нежно поздравила мужа с днем рождения 

Популярный исполнитель Стас Михайлов празднует сегодня день рождения: певцу исполнилось 49 лет. В честь этого в персональном Instagram его супруги появилось трогательное и нежное поздравление. «Любимый Стас! С днем Рождения! Не описать то чувство, которое я испытываю к тебе! Это больше, чем любовь. Это чувство, которое дает силы, желание жить, стимулирует, заставляет меня каждый день просыпаться и засыпать с мыслями о тебе. Ты — особенный человек. Помимо таланта, которым ты обладаешь, у тебя очень много удивительных качеств, которые не могут не восхищать. И самое важное, что ты человек с красивой душой, которая любит и принимает абсолютно всех и каждого. Люди это чувствуют и отвечают тебе взаимностью. Ты даже не представляешь — какое количество людей тебя любит и уважает! И это большая и заслуженная награда…» «Ты очень мудрый. Ты — пример. Ты умеешь делать людей лучше. И я отношусь к числу этих людей! Людей, которым ты постоянно что-то даешь, заставляешь задуматься, меняться в лучшую сторону. Ты удивительный! По настоящему мужественный и достойный! » «Спасибо за все! Желаю, чтобы твой дар не иссякал, а давал все новые и новые красивые плоды! Здоровья! Чтобы улыбка не сходила с твоего лица, а твой оптимизм и энергия продолжали бить ключом! Вечно твоя Фира», — завершила свое трогательное поздравление Инна Михайлова. Напомним, с женой Инной популярный певец Стас Михайлов познакомился в 2006 году, в 2011-м пара официально оформила отношения. На двоих у артиста с супругой шестеро отпрысков: Андрей (1993) и Ева (1999) — дети Инны от ее первого брака, Никита (2001) и Дарья (2005) — наследники исполнителя, рожденные его бывшими возлюбленными, а также общие дочери пары — Иванна (2009) и Мария (2012). Фото: Instagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook (!https://www.facebook.com/letidor), «В Контакте» (!https://vk.com/letidor) и «Одноклассниках» (!https://ok.ru/letidor)!