Мама плохого не посоветует

Алексею немного за 30 — парень в самом соку. У него прекрасная жизнь: хорошая работа, квартира, надежные друзья… Но есть у Леши маленькая особенность — он до сих пор делает все так, как говорит ему мама, потому что «она плохого никогда не посоветует»! Он выполняет буквально каждое ее требование, ведь без подсказок мамы жить не может.

— Леша, надень теплый свитер, ты замерз уже.

Леша надевает.

— Лешик, кушай больше свеклы, чтоб кишечник хорошо работал.

Кушает.

— Лешенька, не стоит тебе дружить с Сережей — он плохой.

Леша тут же перестает с ним общаться.

Друзья даже начали смеяться над «Лешиком»:

— Когда ты перестанешь быть маменькиным сынком? Уже взрослый дядька, а ведешь себя как маленький!

— Мама плохого не посоветует! — с гордым видом отвечает Алексей и отворачивается от ничего не понимающих друзей.

И вот однажды Леша встретил Аню — красивую девушку, в которую сразу же влюбился. В субботу молодые люди пришли знакомиться с мамой. Женщине Аня очень понравилась, и когда пришла пора прощаться, она сказала:

— Девочка хорошая, красивая, скромная, но ты, сынок, помни, что я тебе всегда говорю.

Женщина подошла к Леше поближе и шепнула ему что-то на ушко. Парень в ответ молча закивал головой.

Идут Алексей с Аней по улице. Совсем темно. Тут к ним подходят трое ребят.

— Эй, парниша, закурить не найдется? И позвонить! И на пиво желательно!

Через 5 минут Леша уже прятался в кустах на другом конце парка.

«Красивых девочек много, а я у мамы один», — тихонько повторял он про себя.