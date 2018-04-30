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Крид провел ночь в отеле с выбывшей участницей «Холостяка
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Крид провел ночь в отеле с выбывшей участницей «Холостяка 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Герой 6-го сезона «Холостяка» выгнал с проекта главную фаворитку шоу — модель и актрису Дарью Клюкину. Но отпустить девушку просто так, Егор Крид не смог…
С самого начала проекта между ребятами возникло взаимное притяжение. Егор звал Дашу на свидания чаще других участниц, устраивал ей сюрпризы, а на тет-а-тетах не мог наглядеться на красавицу. Каждую секунду, проведенную наедине, парочка держалась за руки, обнималась, а в прошлом выпуске Дарья очень нежно целовала холостяка в щеку, после чего Крид не смог скрыть нахлынувших чувств и просто искрился счастьем. По словам самого Егора, к Даше у него трепетное отношение.
Егор Крид и Дарья Клюкина
Идиллию нарушило известие о том, что у фаворитки проекта есть вредное пристрастие — Дарья курит. Узнав об этом, холостяк взял с нее обещание бросить, так как не скрывает своего негативного отношения к курящим и злоупотребляющим алкоголем девушкам. Позднее выяснилось, что Клюкина от привычки так и не отказалась. Егор не смог простить того, что девушка не сдержала даного ему слова, и выгнал ее с проекта.
Но чувства, в молодом артисте, видимо взяли верх, Крид помчался вслед за Дарьей. В итоге Клюкина так и не покинула шоу. Егор поселил ее в гостинице, отдельно от других девушек: «Я не выгоняю тебя из проекта, не говорю тебе „пока“ и не вычеркиваю тебя из жизни. Просто даю тебе возможность подумать, нужно ли тебе вообще здесь находиться».
Дарья Клюкина
Прощаясь возле номера Даши, парочка долго обнималась: девушка гладила лицо холостяка, целовала его в шею и, казалось, что лишь мгновение отделяет влюбленных от поцелуя. Егор не устоял перед ласками Дарьи, и сделал шаг внутрь комнаты. Никаких комментариев о том, что произошло между ребятами за закрытыми дверьми не последовало. На следующее утро Крид просто сказал: «Я провел время с Дашей, не спрашивайте, пожалуйста, почему я улыбаюсь, когда об этом говорю».
Вернется ли Дарья Клюкина на шоу «Холостяк» или эта ночь была прощальной, мы узнаем из следующего выпуска. А пока будем надеяться, что Даша все-таки сможет справиться с пагубной привычкой, которая стала для нее препятствием в построении отношений с главным холостяком страны.
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