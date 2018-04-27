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Ограбление в Питере и покушение на убийство: Егор Крид представил клип «Миллион алых роз»
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Ограбление в Питере и покушение на убийство: Егор Крид представил клип «Миллион алых роз» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Такого Егора ты точно не видела. Крид выпустил новый клип «Миллион алых роз». Если ты ждала исключительно романтическую историю, то тебя ждет сюрприз. Сюжет клипа построен вокруг криминальной истории. Режиссер ролика Павел Худяков показал историю грабителей, любви и даже покушения на Егора. В общем, эту новую работу Крида надо увидеть самой. Главную женскую роль сыграла Instagram-звезда Анастасия Гизерская.
Жми на play и смотри новую работу Егора прямо сейчас. К слову, сам артист отмечает, что в клипе каждый сможет найти что-то для себя. А у тебя есть какие-то точки соприкосновения с сюжетом «Миллион алых роз»?
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Фото:Instagram
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