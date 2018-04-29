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«Пока, принцесска»: новосибирская модель покинула шоу «Холостяк»
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«Пока, принцесска»: новосибирская модель покинула шоу «Холостяк» 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская модель Снежана Янченко покинула шоу «Холостяк» на ТНТ — рэпер Егор Крид не вручил девушке розу в конце восьмого выпуска. На церемонии роз Егор Крид пригласил участницу на разговор и сказал, что он считает, что ей неинтересно участвовать в проекте. Снежана — единственная из девушек, которую за восемь выпусков шоу Крид ни разу не пригласил на индивидуальное свидание.
«Как мне понять, что ты хочешь этого (приглашения на свидание —прим. ред.), если ты ведёшь себя сдержано и не показываешь (интерес — прим.ред.)?», — спросил Егор Крид Снежану. Девушка возразила музыканту, что она впервые в ситуации, когда ей нужно добиваться парня.
«В любом случае рада, что познакомилась с тобой, всё было очень круто. Но мне не хватило времени рядом с тобой», — ответила ему Снежана Янченко.
«Пока, принцесска», — сказал Крид Снежане на прощание.
Накануне жительница Новосибирска Ирина Кудрявцева попала в эфир канала «Пятница» — она испекла торт с Моной Лизой, чтобы принять участие в шоу «Кондитер».
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