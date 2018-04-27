О чем ты навсегда забудешь, когда тебе исполнится 30

Жизнь — это бесконечные американские горки, которые на каждом повороте преподносят все новые ужасы или, напротив, секунды облегчения. Особо интересно рассуждать об этом в контексте времени. Не времени в глобальном смысле, а в личном и очень приземленном. Например, как ты относишься к современной музыке? Говоришь, что это отвратительная мешанина из дерьма разных сортов? А как ты относился к ней в прошлом? Попробуй вспомнить еще более ранний возраст. Как ты относился к музыке в пять лет? В итоге ты увидишь, что восприятие реальности у тебя очень часто менялось. То, что казалось важным, сейчас таковым не является. То, что виделось крутым каких-то пять-десять лет назад, сегодня кажется полной унылостью и бессмыслицей.

Лет в тридцать ты начинаешь понимать, что не можешь делать то же самое, что делал раньше — эти развлечения тебе просто не приносят удовольствие. И когда ты подходишь к своей тридцатке, то начинаешь меньше беспокоиться по многим вопросам. Итак, после тридцати тебе больше никогда не придется переживать о следующем дерьме:

Как бы удержать член в штанах

Это не говорит о твоем пониженном либидо. Просто треть жизнь (минимум) давно позади, и тебя больше не прельщает один только секс. То есть, это не значит, что секс перестал иметь большое значение (трахаться любит каждый), но он постепенно перестает быть таким важным, как раньше. В выборе партнера ты теперь ориентируешься не только на размер груди и объем задницы, но и на общее впечатление о девушке. Ты часто наступал на грабли болезненных отношений, и когда видишь девушку, с которой хочешь познакомиться, логично задаешь себе вопросы: «Все ли у нее дома?»; «О чем с ней можно будет поговорить после секса?»; «Чем она занимается?»; «Интересна ли она мне, как человек?». В тридцать лет ты управляешь своим членом, а не член тобой.

Что обо мне думают люди

Раньше эта мысль пожирала наши извилины, потому что мы боялись, что нас не будут считать мужчинами — успешными, умными, влиятельными, подающими надежды. Мы боялись казаться неудачниками в глазах толпы, потому и набивали себе цену или пускали пыль в глаза. Но в какой-то момент все это перестает быть важным. Мужчина тридцати лет меньше зациклен на себе, своих фобиях и ошибках. Возможно, возраст помогает смотреть на жизнь проще. Возможно, что мы постепенно устаем от мышиной возни за первенство. Когда в гонке участвуют 7,3 миллиарда человек, то первым никто не придет — скорее все затопают друг друга.

Надеюсь, я успею заплатить вовремя

Долги еще есть, но, по крайней мере, ты научился ими управлять. Раньше приходилось танцевать с бубном несколько месяцев подряд, чтобы оплатить кредит либо заем на автомобиль, пока ты голодаешь как уличная собака, но теперь ты просто живешь, понимая свои расходы, доходы и желания. Непредвиденных трат меньше, а значит и бич-пакетами питаешься ты значительно реже.

Куда пойти сегодня вечером

В двадцать лет всем хочется гулять, а в тридцать — не упустить своих оставшихся возможностей. Поэтому свободное время 30-летний мужик, если он не алкаш, тратит более продуктивно. Занимается вечером лепкой, готовкой, рыбалкой, охотой. Любым другим хобби, которое в перспективе может принести доход. Это совсем не прогулка по барам, которая приносит лишь боль в печени. Ты всегда знаешь когда и куда ты хочешь пойти, а если речь зайдет о баре, то у тебя уже есть место, в которое ты ходишь последние пять лет — традиция.

Как так получилось

Раньше ты всегда пытался найти причину своему невезению. Случалось какое-то событие, и ты загонялся до состояния зомби, чтобы объяснить свою неудачу. Старшее поколение такого понять не может — они являются живым олицетворением фразы «к черту!». А больше ничего и не надо. Облажался? К черту, попытаюсь снова! Выгнали с работы? К черту, найду другую. Девушка ушла? К черту, она была стервой, которая сосала у меня разве что кровь. Такая вот философия, которая превосходно упрощает жизнь. Чем-то напоминает дзен-буддизм, но только без религиозной подоплеки.