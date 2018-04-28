Вечная история: он просто спит с тобой, а ты уже придумала имена вашим будущим детям

Что греха таить, все мы, женщины, в этом одинаковые. Сидела одна, сокрушалась из-за вечных разочарований, и тут появился он! Жизнь остановилась, все в мире перестало иметь для тебя значение, конечно, кроме твоей неминуемой свадьбы с мистером Совершенство и детей, которые в скором времени у вас родятся. Опустим детали про идеальный дом с голубыми ставнями, зеленый газон и двух милых псов, играющих с вашими детьми на лужайке, пока мы не перешли к народным приметам и знакам свыше, которые на этот раз точно подтверждают, что ты выйдешь замуж! Для начала остановись! Мечтай лучше о мире во всем мире или полете на луну, ну или о дорогущих туфлях. В этом случае он, возможно, не заметит твоего явного отчаяния, и у вашего романа появится шанс на выживание. Да-да, именно отчаяния! Только отчаявшаяся женщина будет представлять свое личное счастье невозможным без какого-то другого человека…

Сейчас прозвучит очень банальная фраза, которую ты слышала не раз: «Полюби себя, и тебя полюбят другие». Несмотря на незаурядность, мудрости в ней больше, чем ты думаешь. Подумай, что тебя подмывает сделать с грустным, закомплексованным, одиноким — одним словом, несчастным человеком? Уж явно не воспевать вместе с ним любовь и романтику, а скорее пожалеть. Так устроен мир, мы тянемся к успешным, сильным, красивым, уверенным в себе, веселым, наконец, людям. И это вполне логично.

Мужчины не исключение, им гораздо интереснее добиваться расположения самодостаточной женщины, которая не видит в нем последний шанс, которую еще придется уговорить выйти за него замуж и родить детей.

Наблюдения показывают, что в мире не так много девушек, которые не мечтают о счастливой семье и браке. Так уж мы устроены природой, состояться как мама и жена должна каждая. Кто-то задумывается об этом в 20, кто-то в 25, но все же есть те счастливицы, которые об этом не задумываются вообще. Нет, они не противницы брака и не мужененавистницы, они такие же, как и ты, но предпочли не создавать в своей голове навязчивую идею. Мол, надо так надо, все будет в свое время, а пока у меня куча нереализованных планов, которые не ждут!

Запомни: для тебя в мире нет никого важнее, чем ты сама, и поэтому твой долг — научиться быть счастливой независимо от того, есть у тебя при этом компания или нет.

А сейчас лови еще одну великую мудрость: «Жизнь играет человеком, а человек играет на трубе». Это значит, что от тебя ровным счетом ничего не зависит. Кому-то судьба устраивает встречу с тем самым мужчиной еще в школе, а кому-то жизнь приготовила более интересный путь к любви и семейному счастью. Пытаться форсировать события не стоит, если не хочешь заработать шизофрению или окончательно распугать всех мужчин вокруг себя.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK