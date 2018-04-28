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Система «стамины» в MMORPG — хорошо или плохо?
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Система «стамины» в MMORPG — хорошо или плохо? 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Доброго времени суток всем читающим! Сегодня у меня для вас есть интересный вопрос, который вы можете увидеть в названии поста. Итак, я думаю, что для тех, кто играет в ММО разного рода достаточно активно, давно не секрет, что в некоторых играх (особенно тех, где нет открытого мира, который замещен на инстансы) имеется система стамины/выносливости (называйте как вашей душе угодно), призванная сократить время пребывания людей в игре, дабы позаботиться об их физическом, а иногда и моральном здравии. Изначально эта система была введена в Китае и не выходила за его границы, т.к. проблема игровой зависимости больше других беспокоила наших узкоглазых братьев — у них там очень часто люди буквально погибали от слишком длительного нахождения за компьютером. И для них это решение вполне себе подходило, ситуация улучшилась! Однако… Потом я стала замечать, что локализаторы из той же Европы перестали вырезать эту систему из своих версий игр. Для людей, которые играют от силы два часа в день это явно не стало проблемой, но вот на более активных игроков это явно повлияло отрицательно, особенно если тебе нужно сходить в какую-нибудь крайне сложную зону, которая за один вход требует чуть ли не треть всей твоей суточной стамины, но со всех трех заходов тебе не удалось достать то, что тебе было нужно. В общем, выходит, что у этой системы, как и у всего прочего в нашем мире, есть свои плюсы и минусы, но полезность данного мероприятия в конечном итоге все равно определяет пользователь. Так и скажите мне, что вы думаете на этот счет? И обоснуйте свое мнение в комментариях, интересно будет почитать!
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