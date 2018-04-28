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Уникальные близняшки: они родились разноцветными
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Уникальные близняшки: они родились разноцветными 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Уникальные сестрички родились в 1997 году. Их отец белый, а мама — наполовину ямайка. И девочкам свою родственную связь теперь приходится доказывать с помощью свидетельств о рождении.
Люси говорит, что их чаще принимают за подруг, ведь они не похожи не то, что на близняшек, но и даже на обычных родных сестер.
Донна, мама девочек, прекрасно помнит, как впервые увидела своих новорожденных дочерей. Для нее это было шоком, ведь на УЗИ цвет кожи определить нельзя. Молодая мама очень растерялась, когда акушер вручила ей близнецов.
Девочки отличаются не только внешне, но и характерами.
Рыжеволосая Люси изучает дизайн в колледже, а ее сестра Мария планирует связать свою жизнь с психологией и правом.
У девочек есть братья и сестры, которые тоже имеют разные оттенки кожи. Но цвет их кожи представляет собой нечто среднее между Люси и Марией. Можно сказать, что девушки в этой семье расположились по краям цветового спектра.
К слову, близняшек радует их разница во внешности. Ведь все остальные близнецы похожи друг на друга как две капли воды, а у Марии и Люси это не получится даже при огромном желании.
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