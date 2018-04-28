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Неймар прокомментировал решение Иньесты покинуть «Барселону»
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Неймар прокомментировал решение Иньесты покинуть «Барселону» 

Soccer News 10 часов назад
Фото: Soccer News
Форвард ПСЖ Неймар, выступавший ранее за «Барселону», прокомментировал решение капитана «сине-гранатовых» Андреса Иньесты покинуть каталонский клуб.
"Маэстро, для меня было честью быть частью твоей карьеры в «Барселоне». Я давно восхищался тобой, а при знакомстве ближе влюбился в тебя как в футболиста и ещё больше как в человека, каким ты являешься на поле и вне его. Я всегда буду рассказывать своим друзьям, детям и семье, что имел удовольствие праздновать голы и титулы вместе с тобой. «Барселона» благодарна тебе, я благодарен тебе и все болельщики футбола благодарны тебе за всё, что ты сделал" — написал Неймар в своём инстаграме.
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