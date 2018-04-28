Женщина пыталась сделать заказ для своей сестры с аутизмом, но была ошеломлена, когда официантка отреагировала так!

«Я хочу поделиться опытом, который мой муж, 7-летняя сестра-аутист и я получили сегодня. Арианна, моя младшая сестра, быстро заказала свой чизбургер с солеными огурцами, картофелем фри и шоколадным молоком, прежде чем Лорен смогла принять даже наш заказ напитка. Лорен улыбнулась и сказала Арианне: „Хорошо! Я сейчас вернусь с твоим шоколадным молоком!“

Когда мы получили нашу еду, мне было интересно, почему Арианна не трогала свой чизбургер. Я спросила ее: „Арианна, ты собираешься съесть свой чизбургер?“. Она спокойно сказала: „Нет, я не хочу“. Чизбургеры — это ее любимая еда, поэтому такое поведение было очень странным. Я спросила ее: „Почему ты этого не хочешь?“ Арианна ответила: „Он сломан. Мне нужен еще один, который будет цеоым. “ Тогда меня осенило, почему она его не ела, -потому что чизбургер был разрезан пополам.

Будучи ребенком с аутизмом, Арианна должна видеть и делать только определенные вещи в определенном порядке, всегда. Всего одно небольшое изменение в ее распорядке дня может мгновенно изменить все.

Когда Лорен вернулась, чтобы проверить нас, я спросил, можем ли мы заказать другой чизбургер и просто добавить его к нашему чеку. У девушки появился обеспокоенный взгляд на лице, поэтому я объяснила, что у Арианны аутизм, и что в ее сознании, чизбургер считается сломанным из-за того, что разрезан пополам. Я сказал Лорен, что это звучит глупо, но если бы мы могли просто заказать дополнительный, мы с удовольствием заплатим за него, потому что не было ничего плохого в том, который был первоначально принесен.

Лорен была такой милой и просто улыбнулась и пошла к Арианне, сказав ей: „Я принесла тебе сломанный чизбургер?! Знаешь, я приготовлю тебе новый!“ Мне это очень понравилось, что Лорен не просто забрала чизбургер со стола, а сказала Арианне, что она делает.

Менеджер заведения также подошел к нашему столу, встал на колени и сказал Арианне: „Я слышал, что мы дали вам сломанный чизбургер! Я очень сожалею об этом! Мы делаем вам совершенно новый, который не сломан, с солеными огурцами! Я принесу тебе картошку фри, пока ты ждешь, хорошо?“…