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Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
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Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники 

Рамблер 7 минут назад
Говорят, на три вещи можно смотреть бесконечно: на огонь, воду и… на чужую работу. Конечно, третий пункт, скорее, шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Наблюдать за работой других приятнее, чем чем-то заниматься самому. Или нет?
Любого работника ценят, прежде всего, за профессионализм и мастерство. А возможны ли они в случае, когда человек занят тем, что не приносит ему удовольствия (ну, или хотя бы удовлетворения)? Вряд ли. К сожалению, не всем удается превратить любимое дело в способ зарабатывания денег. Вот и приходится «трубить» с 9 до 18 в душном офисе и вздыхать о несправедливости жизни.
Но есть люди, которые придерживаются принципа: «если ты не можешь решить проблему, взгляни на нее с другой стороны». Эти счастливчики способны превратить даже самую рутинную работу в настоящее шоу.
Мы расскажем вам о мастерах «80-го уровня», виртуозах своего дела, людях, которых без сомнения можно смело назвать самыми умелыми работниками в мире.
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