От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз

Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!

8/9 Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!

Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.

Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.

Она — профессиональный адвокат по коммерческому праву и, вполне возможно, один из самых привлекательных юристов страны.

Кроме того, у нее более 200 тысяч фолловеров в инстаграме, и эти люди ждут не только снимков из зала суда или юридической консультации.

Ярден и не пытается скромничать — на радость фанатам она активно занимается хореографией и танцами, что, впрочем, не мешает ей строить карьеру служителя закона.