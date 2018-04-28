Ещё
От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз
Далее:
Читайте также:
Ещё

От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз 

Trendymen 3 часа назад
Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.
1/9  Селфи в зеркале.
Фото:
2/9  Девушка любит фотографировать сама себя.
Фото:
3/9  И снова селфи.
Фото:
4/9  Снимок на пляже.
Фото:
5/9  Девушка активно занимается спортом.
Фото:
6/9  И гардероб подбирает со вкусом.
Фото:
7/9  Прекрасный снимок, сделанный в отпуске.
Фото:
8/9  Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает!
Фото:
9/9  Умная и красивая девушка может обезоружить любого.
Фото:
Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.
Она — профессиональный адвокат по коммерческому праву и, вполне возможно, один из самых привлекательных юристов страны.
Кроме того, у нее более 200 тысяч фолловеров в инстаграме, и эти люди ждут не только снимков из зала суда или юридической консультации.
Ярден и не пытается скромничать — на радость фанатам она активно занимается хореографией и танцами, что, впрочем, не мешает ей строить карьеру служителя закона.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему призывают в армию именно в 18 лет3
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
5 мест на Земле, где не работает гравитация3
13 зараженных радиацией мест рядом с вами7
Невероятные открытия, способные изменить историю5
Видео
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
10:03
Секреты полицейских, которые они тщательно скрывают
Люди
10:18
Невероятные открытия, способные изменить историю
Истории
11:59
Животные-гиганты, которые вас точно удивят
Безумный мир
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение