От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз 

Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив.
Она — профессиональный адвокат по коммерческому праву и, вполне возможно, один из самых привлекательных юристов страны.
Кроме того, у нее более 200 тысяч фолловеров в инстаграме, и эти люди ждут не только снимков из зала суда или юридической консультации.
Ярден и не пытается скромничать — на радость фанатам она активно занимается хореографией и танцами, что, впрочем, не мешает ей строить карьеру служителя закона.