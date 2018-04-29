2 самых популярных шрифта для татуировок. Какой выберешь?

Если этим летом ты решил набить татуировку, то советуем тебе выбрать какую-нибудь фразу или дату. «Рисунки — это хорошо, но сейчас их просят сделать все реже и реже, — отмечает татуировщик из Нью-Йорка Кристофер Васкес. — Сейчас в тренде — строчки и буквы. Может показаться, что набить их намного проще, чем какую-то картинку, но нет! Тут нужна особая сноровка и терпение».

Кстати, по словам Кристофера, важно также еще выбрать и шрифт. Самые популярные в этом году — курсив и печатные буквы.

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«Ни в коем случае не торопи своего мастера, дай ему сделать свою работу: приложить трафарет, сделать макет и обязательно проверить орфографию! Выводить буквы — задача непростая, расслабься, и тогда у тебя будет самая красивая и стильная тату».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/2-samyh-populyarnyh-shrifta-dlya-tatuirovok-kakoj-vyberesh/