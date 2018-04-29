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Джулия Дамия
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Джулия Дамия 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Сегодня мы хотим познакомиться тебя с Джулией — моделью из Санкт-Петербурга и основателем студии RAD CLOTHES. Главным в жизни Джулия считает самосовершенствование. Развитие профессиональное и творческое — это то, чему девушка посвящает большую часть своего времени. При всей занятости, связанной с профессиональной деятельностью Джулии, она активно проявляет себя в различных направлениях искусства: занимается музыкой, вокалом, готовится к созданию видеоблогов о стилистах, музыкантах и писателях. Литература вообще является одним из главных увлечений Джулии. Девушка признается, что много читает, а в перспективе готовит выпуск видеоклипов со стихами, прочитанными ею лично. Себя Джулия описывает как человека гордого и уверенного в своих действиях, что положительно сказывается на ее деятельности. К людям девушка старается проявлять дружелюбие: она добра к окружающим и всегда открыта для интересного разговора. А интересов у нее, как ты уже понял, много. Развиваясь интеллектуально, Джулия также не умаляет значимости внешнего облика в социальной жизни людей. Являясь обладательницей яркой внешности, она призывает своих подписчиц ухаживать за собой и своим телом. Красота и целеустремленность, как заявляет Джулия, являются залогом успеха. Трудно не согласиться с этим утверждением, собственно, как и с тем, что сама Джулия обладает и тем, и другим.
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