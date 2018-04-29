Боди из латекса, декольте до талии и чулки: Ники Минаж соблазняет дерзким образом

Ники Минаж сейчас снимает новый клип на песню Chun-Li. Чунь Ли — вымышленный персонаж, одна из центральных героинь серии игр Street Fighter и первый играбельный персонаж женского пола в жанре файтинг. Судя по фото со съемок, ролик получится горячим.

Фолловеры Ники Минаж оценили ее новый дерзкий образ. «Ники, ты потрясающая. У тебя классный голос и фриковатя сексуальность. Ты единственная в своем роде!», «Красотка», «Королева!», «Ого, вот это тело», «Огонь», «Какая же ты сексуальная», «Воу, полегче», «Давай, Ники, зажигай», «Ники, ты прекрасна, шли недоброжелателей к черту», «Ну какая же ты крутая», — пишут они в комментариях.

А как тебе наряд Ники?

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Фото: Instagram