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Гонорары Борисовой, Шурыгиной и Цымбалюк-Романовской вызывают шок
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Гонорары Борисовой, Шурыгиной и Цымбалюк-Романовской вызывают шок 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Это раньше, если тебя показали по телевизору, ты становился «звездой», поэтому многие мечтали попасть в «ящик», и готовы были для этого на что угодно. Однако ситуация уже давно изменилась, гости на шоу получают за каждый эфир гонорар. Скандалы на потеху публике знаменитостей очень хорошо оплачиваются. Просто шокирующее суммы озвучило НТВ в программе «Ты не поверишь!».
Дана Борисова получает за день участия в скандальном телешоу у Малахова 500 тысяч рублей. Диана Шурыгина за один эфир около миллиона, у нее и ее мамы не только контракт с каналом, но и четко прописанный сценарий действа, для определенной передачи. За последнее время в цене сильно подросла Виталина Цымбалюк-Романовская. Экс-жена Армена Джигарханяна начинала с 700 тысяч, а сейчас ее гонорары выросли до 5 млн за одну программу. По скромным подсчетам на своем разводе она заработала уже минимум 14 млн, сейчас это единственный источник ее дохода.
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