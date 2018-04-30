Ещё
Как сейчас живет самая сильная девочка планеты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сейчас живет самая сильная девочка планеты 

Рамблер 35 минут назад
Когда-то Варю Акулову внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты.
1/7  Хотя Варя оставила большой спорт, на своей странице в Instagram девушка пишет, что она — "спортсменка в душе".
Фото:
2/7  В интервью Варвара признавалась, что может постоять за себя, но никогда этого не делала, разве что в школе.
Фото:
3/7  "Я с самого детства таскаю железо. Так, что, рядом со мной, чувствуете себя в безопасности. Ведь если на нас нападут бандиты, я смогу пожать сотку", — шутит Акулова.
Фото:
4/7  Девушка говорит, что несмотря на все сложности, которые пережила в детстве, она ни о чем не жалеет и ничего не стала бы менять в своей жизни.
Фото:
5/7  Еще 15 лет назад семья Акуловых была в эпицентре скандала: отца Варвары обвиняли в том, что он делает из ребенка калеку. Городские органы опеки подали против семьи иск в суд, обвив родителей в том, что они уродуют девочку. Тяжба длилась целых 12 лет, но закончилась в пользу Акуловых.
Фото:
6/7  "А вообще это законно... так кайфовать от жизни?", — подписала снимок Варвара. Судя по ее микроблогу, девушка наслаждается жизнью: занимается спортом, весело проводит время с друзьями и много путешествует.
Фото:
7/7  Варя говорит, что старается относится к себе бережно: вовремя отдыхать, ухаживать за собой и есть все, что захочется. Даже если это будут сладости или пицца поздно ночью.
Фото:
Варя Акулова родилась в семье циркового артиста и учительницы в Кривом Роге. Цирковой тяжелоатлет Юрий Акулов мечтал вырастить из дочки чемпионку по пауэрлифтингу, поэтому начал приучать малышку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к рукам ребенка металлические гайки.
Вероятно, поэтому уже в четыре года девочка выступала на взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, "взяв" общий вес в трех упражнениях (жим, тяга и приседания) 92,5 килограмма, а в десять лет удерживала помост с десятью мужчинами общим весом 700 килограммов.
На семейном совете решено было создать собственную цирковую труппу: Юрий жонглировал гирями, мать Лариса переквалифицировалась из учительницы в клоунессу, а Варя поражала зрителей своей богатырской силой. Со своими необыкновенными шоу-программами семья объездила весь мир.
Варвару дважды заносили в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз — в восемь лет, когда при собственном весе 40 килограммов она подняла с земли 100 килограмм веса. Второй — в четырнадцать, когда девочка подняла в сумме нескольких упражнений 300 килограммов.
Девочка не раз говорила журналистам, что мечтает поднять лошадь и слона, сгибать руками гвозди, стать олимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу, но эти желания не сбылись. Окончив Институт физкультуры с красным дипломом, Варвара ушла из большого спорта и стала тренером по фитнесу одного из столичных клубов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру58
«Путешественница во времени» показала мир будущего479
Знаменитые фотографии, оказавшиеся крутой подделкой1
От привлекательной адвокатессы не могут отвести глаз96
Страшные тайны СССР: трагедии, о которых молчали231
Видео
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:13
Факты о Вселенной: ваш мир уже не будет прежним
Истории
10:45
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру
Безумный мир
05:18
В Японии собрали первый автомобиль-трансформер
Вещи
02:35
Ученые создали интерактивные волосы
Вещи
03:58
10 вещей, которые вы никогда не сможете сделать
Истории
08:03
Загадки, которые мало кто способен решить
Истории
00:21
Упавший с неба во время грозы объект напугал народ
Безумный мир
05:39
5 мест на Земле, где не работает гравитация
Места
10:49
15 заблуждений, в которые вы верите
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение