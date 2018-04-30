Как сейчас живет самая сильная девочка планеты

Варя говорит, что старается относится к себе бережно: вовремя отдыхать, ухаживать за собой и есть все, что захочется. Даже если это будут сладости или пицца поздно ночью.

7/7 Варя говорит, что старается относится к себе бережно: вовремя отдыхать, ухаживать за собой и есть все, что захочется. Даже если это будут сладости или пицца поздно ночью.

"А вообще это законно... так кайфовать от жизни?", — подписала снимок Варвара. Судя по ее микроблогу, девушка наслаждается жизнью: занимается спортом, весело проводит время с друзьями и много путешествует.

6/7 "А вообще это законно... так кайфовать от жизни?", — подписала снимок Варвара. Судя по ее микроблогу, девушка наслаждается жизнью: занимается спортом, весело проводит время с друзьями и много путешествует.

Еще 15 лет назад семья Акуловых была в эпицентре скандала: отца Варвары обвиняли в том, что он делает из ребенка калеку. Городские органы опеки подали против семьи иск в суд, обвив родителей в том, что они уродуют девочку. Тяжба длилась целых 12 лет, но закончилась в пользу Акуловых.

5/7 Еще 15 лет назад семья Акуловых была в эпицентре скандала: отца Варвары обвиняли в том, что он делает из ребенка калеку. Городские органы опеки подали против семьи иск в суд, обвив родителей в том, что они уродуют девочку. Тяжба длилась целых 12 лет, но закончилась в пользу Акуловых.

Девушка говорит, что несмотря на все сложности, которые пережила в детстве, она ни о чем не жалеет и ничего не стала бы менять в своей жизни.

4/7 Девушка говорит, что несмотря на все сложности, которые пережила в детстве, она ни о чем не жалеет и ничего не стала бы менять в своей жизни.

"Я с самого детства таскаю железо. Так, что, рядом со мной, чувствуете себя в безопасности. Ведь если на нас нападут бандиты, я смогу пожать сотку", — шутит Акулова.

3/7 "Я с самого детства таскаю железо. Так, что, рядом со мной, чувствуете себя в безопасности. Ведь если на нас нападут бандиты, я смогу пожать сотку", — шутит Акулова.

В интервью Варвара признавалась, что может постоять за себя, но никогда этого не делала, разве что в школе.

2/7 В интервью Варвара признавалась, что может постоять за себя, но никогда этого не делала, разве что в школе.

Хотя Варя оставила большой спорт, на своей странице в Instagram девушка пишет, что она — "спортсменка в душе".

1/7 Хотя Варя оставила большой спорт, на своей странице в Instagram девушка пишет, что она — "спортсменка в душе".

Варя Акулова родилась в семье циркового артиста и учительницы в Кривом Роге. Цирковой тяжелоатлет Юрий Акулов мечтал вырастить из дочки чемпионку по пауэрлифтингу, поэтому начал приучать малышку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к рукам ребенка металлические гайки.

Вероятно, поэтому уже в четыре года девочка выступала на взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, "взяв" общий вес в трех упражнениях (жим, тяга и приседания) 92,5 килограмма, а в десять лет удерживала помост с десятью мужчинами общим весом 700 килограммов.

На семейном совете решено было создать собственную цирковую труппу: Юрий жонглировал гирями, мать Лариса переквалифицировалась из учительницы в клоунессу, а Варя поражала зрителей своей богатырской силой. Со своими необыкновенными шоу-программами семья объездила весь мир.

Варвару дважды заносили в Книгу рекордов Гиннесса. Первый раз — в восемь лет, когда при собственном весе 40 килограммов она подняла с земли 100 килограмм веса. Второй — в четырнадцать, когда девочка подняла в сумме нескольких упражнений 300 килограммов.

Девочка не раз говорила журналистам, что мечтает поднять лошадь и слона, сгибать руками гвозди, стать олимпийской чемпионкой по пауэрлифтингу, но эти желания не сбылись. Окончив Институт физкультуры с красным дипломом, Варвара ушла из большого спорта и стала тренером по фитнесу одного из столичных клубов.