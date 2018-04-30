Звезды российской эстрады поздравляют Филиппа Киркорова с днем рождения

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады — Филипп Киркоров . Народному артисту исполнился 51 год. Самые именитые звезды шоу-бизнеса поспешили поздравить друга и коллегу в этот замечательный день, оставив в своих микроблогах немало теплых слов в его адрес.

Наташа Королева «Ты 24часа в движении, ты лучший, ты первый! Друг мой сердечный, Филипп, с Днём рождения!»

Николай Басков «С Днём рождения, Великий Артист Филипп Киркоров и мой большой друг! Крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих безумств и несмолкаемых оваций! Живи долго, сияй ярко, радуй людей талантом! Удачи тебе, успеха и вдохновения на долгие годы, шокируй и удивляй!»

Валерия «Дорогой Филипп! Поздравляю тебя с Днем рождения! Ты для меня человеческое открытие года. Понимаю, что наша профессия забирает человека целиком, но хочу пожелать тебе чаще оставаться самим собой: добрым, верным, мудрым, ироничным по отношению к себе — короче, настоящим. Живи на всю катушку, кайфуй, хайпуй, неси радость людям и чаще ощущай её сам. Здоровья тебе, деткам и всем твоим домочадцам!»

Александр Буйнов «Поздравляем Филиппппа с Днюхой! Желаем здоровья, счастья человеческого, любви зрительской! Большому артисту — большую дорогу! И чтоб дети были здоровы и приносили только радость!»

Ани Лорак «С днём рождения мой дорогой и любимый Филипп! Пусть все цвета мира приносят тебе радость и любовь! Всегда красивый, успешный, молодой, модный! Спасибо, что всегда поддерживаешь и вдохновляешь! Пусть музыка аплодисментов звучит бесконечно! Но главное ты лучший Друг! Будь счастлив!»

Игорь Николаев «51! Дружище! Мой дорогой Филипп, ну вот, пошёл 52-й… а что я тебе говорил? После полтинника всё намного легче! Просто дыши, живи и радуйся жизни!… HAPPY BIRTHDAY!»

Кристина Орбакайте «Сегодня настроение праздника у многих! День Рождения у Него! Поэтому, драгоценный Филипп, блистай, удивляй, шокируй, побеждай! У тебя это отлично получается!»

Сергей Лазарев «Дорогой Филипп! Дорогой друг! От всей души с Днем Рождения! Твоя жизнь, как самый яркий и большой фейерверк! Ты всегда идешь вперед, и никогда не отступаешь перед сложностями и препятствиями! Ты постоянно экспериментируешь с музыкой, образами! Каждый раз мы гадаем, что же ты придумаешь нового, интересного для себя, для зрителя и для друзей! Ты умеешь удивлять! И твоя новая работа „Цвет настроения синий“ просто разорвала всех! И попала во все ТРЕНДЫ! Ты несколько десятков лет на коне, на олимпе, на высоте! Это прекрасный пример настоящего артиста, который живет музыкой, зрителем и своей профессией! Обнимаю! Твой друг»

Ольга Бузова «С днём рождения мой Филипп! Всё, что я хотела, я сказала тебе сегодня ночью лично (и была самой первой). Жаль, что из-за гастролей мне не удалось полететь с тобой в Португалию. Не знаю ни одного такого ещё как ты! Продолжай радовать свою любимую публику своим талантом и харизмой! Здоровья тебе и твоим близким! Твоя Оля»