Позволить себе блаженство несовершенства…

Перфекционизму бой!

Как и многие девочки, которые выросли в читающей семье, все школьные годы я жила под постоянной угрозой плохой оценки. Нет, что вы, это была совсем не «двойка». За все 11 лет обучения я принесла ее всего раз, и та была получена «на спор», да еще и по литературе, так что дома вызвала только усмешку. Нет. Самой страшной оценкой была «четверка».

«Четверка» — это как знак, что ты просто недостаточно постаралась, немного расслабилась, позволила себе быть хуже, чем есть. Именно так оценивали эту отметку в дневнике родители. Знакомая ситуация? Почему-то никто не думал о «четверке» как об оценке выше «тройки». Как о прыжке выше уровня «удовлетворительно» — на уровень «хорошо». Нет. Можешь на «четверку» — значит, можешь и на «пятерку». Ребенок должен быть идеальным. Тем более если ты девочка.

Такими мы и выросли, барышни, несущие на своих плечах гуманитарные склонности, пыль семейных библиотек и бремя родительских ожиданий — законченными перфекционистками. Уже давно не стоит за спиной мама, рассматривая на свет вымытый тобой бокал. А те самые полтора «лишних» килограмма не замечаешь в зеркале даже ты сама, не говоря уже о любимом мужчине и окружающих. Но по-прежнему тебя устраивает только оценка «отлично». Если уж и убирать в доме, то чтобы сверкало. Если работать — то с похвалой от начальства каждый день. А если начинать отношения — то чтобы как в журнале, без ссор и с сексом в кружевном белье под шампанское каждый день. И, конечно, ты всегда должна быть ухоженной и улыбающейся. Нет, это вовсе не требования, которые выдвигает к несчастным девушкам жестокое общество, как мы порой любим кокетливо жаловаться. Это наши личные жесткие рамки, у каждой — свои. Индивидуальный неотзывчивый мир, в котором оценка «четыре» — это трагедия.

Позволь же себе блаженство несовершенства. Остановись и задумайся — а можно ли вообще устроить жизнь так, чтобы все было на «пять»? Это ведь не тест по математике. Всегда будет ощущение, что нужно еще чуть-чуть, немного подтянуться, вложиться еще сильнее — и тогда желанное счастье, спокойствие и удовлетворение уверенно войдут в твою жизнь. Не войдут. Жизнь — это то, что происходит прямо сейчас. Это заезженное выражение может сильно изменить сознание, если хорошенько его прочувствовать.

Ты моешь посуду? Это и есть сейчас твоя жизнь. Ощути — как ты стоишь на своей кухне, в которой так много твоего тепла. Милых мелочей, которые ты так продумывала. Да, вон там немного пыли, но разве это так важно? Почувствуй — как спокойно тебе сейчас в своей жизни, как где-то помнят о тебе твои друзья, как нравится тебе порой твоя работа, как иногда даже хвалит мама.

Зачем мы всегда живем в ожидании чего-то, всегда пусть чуточку, но недовольные настоящим моментом? Мы думаем, что станем счастливее — похудев на несколько килограммов, доделав ремонт, купив машину. Верим, что однажды волшебно изменятся и наладятся отношения с подругой непростого характера, с мамой, с любимым человеком… Но ведь именно в этих шероховатостях кроется сама жизнь.

К тому же перфекционисты совершенно невыносимы для окружающих. Выдвигая невыполнимые требования к себе, мы ждем того же от окружающих. И смутно раздражаемся, видя спокойствие своего партнера, оставляющего носки в неположенном месте. Или еще хуже — посмевшего преспокойно тратить время на детские глупости вроде забавного сериала, просмотра мемов и легкой переписки. А уж люди, способные расслабленно часами смотреть в окно или играть с кошкой, — приводят нас в состояние легкого бешенства. Нам патологически жаль времени на все, что ощутимо не улучшает нашу жизнь, не приводит к заметному росту и развитию, а значит, снижает нашу продуктивность с оценки «отлично» до — о, ужас — «удовлетворительно»!

Пожалуйста, давайте успокоимся. В нашей жизни давным-давно нет дневника, куда неумолимой рукой будет проставлена оценка за все, что мы делаем. Так давайте же позволим себе блаженство несовершенства!