История близняшек с разным цветом кожи

Люси называет себя рок-девушкой, а Мария придерживается более консервативных взглядов на жизнь. Мария не боится начать разговор первой, а Люси наоборот, интроверт.

4/4 Люси называет себя рок-девушкой, а Мария придерживается более консервативных взглядов на жизнь. Мария не боится начать разговор первой, а Люси наоборот, интроверт.

Мария и Люси - не однояйцевые близнецы и таким образом не делят одинаковый набор генов. У них есть два старших брата Джордан и Джордж, и сестра Чинна, которые имеют светло-коричневый цвет лица.

3/4 Мария и Люси - не однояйцевые близнецы и таким образом не делят одинаковый набор генов. У них есть два старших брата Джордан и Джордж, и сестра Чинна, которые имеют светло-коричневый цвет лица.

Уже в 7 лет девочки попросили маму перестать одевать их одинаково, ведь выглядели они по-разному.

2/4 Уже в 7 лет девочки попросили маму перестать одевать их одинаково, ведь выглядели они по-разному.

О том, как это, забеременеть близнецами, знает только та пара, которая столкнулась с этим. Это приятное и удивительное событие, которое иногда может шокировать. Но порой родители испытывают больший шок, когда становится ясно — близнецы не похожи друг на друга.

С подобной ситуацией столкнулась и пара, у которой родились настолько разные близнецы, что их не принимают за родственников.

Люси и Мария Аймер — двурасовые близнецы, родившиеся 16 января 1997 года в Англии. На тот момент Винс и Донна ожидали появления на свет четвертого ребенка, но когда им сообщили, что у них будут близнецы, им пришлось готовиться поднимать на ноги пятерых детей. Увы, через несколько лет пара распалась, но родители продолжили вместе заниматься воспитанием близняшек.

Винс — белокожий, а Донна наполовину ямайка. Пара думала, что оба ребенка родятся метисами, но в результате дети оказались с разным цветом кожи.

Мария и Люси — не однояйцевые близнецы и таким образом не делят одинаковый набор генов. У них есть два старших брата Джордан и Джордж, и сестра Чинна, которые имеют светло-коричневый цвет лица.

"Наши братья имеют такую кожу, которая нечто среднее между мной и Марией. Нас можно назвать противоположными концами спектра, а их — серединой. "

Уже в 7 лет девочки попросили маму перестать одевать их одинаково, ведь выглядели они по-разному. Сейчас малышки превратились в двух взрослых красивых девушек. Характерами они тоже отличаются: Люси называет себя рок-девушкой, а Мария придерживается более консервативных взглядов на жизнь. Мария не боится начать разговор первой, а Люси наоборот, интроверт. Но, несмотря на свои различия, девушки всегда сплочены и помогают друг другу.

​Согласно объяснениям врачей, из-за случайности один из близнецов может наследовать больше ДНК от определенного родителя, чем его близнец. Эта часть ДНК может стать той, которая определяет цвет кожи или глаз. Однако история Марии и Люси — очень редкое явление.