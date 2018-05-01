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История близняшек с разным цветом кожи
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История близняшек с разным цветом кожи 

Anews 3 часа назад
Люси и Мария Аймер — двурасовые близнецы, родившиеся 16 января 1997 года в Англии.
1/4  Люси и Мария Аймер - двурасовые близнецы, родившиеся 16 января 1997 года в Англии.
Фото:
2/4  Уже в 7 лет девочки попросили маму перестать одевать их одинаково, ведь выглядели они по-разному.
Фото:
3/4  Мария и Люси - не однояйцевые близнецы и таким образом не делят одинаковый набор генов. У них есть два старших брата Джордан и Джордж, и сестра Чинна, которые имеют светло-коричневый цвет лица.
Фото:
4/4  Люси называет себя рок-девушкой, а Мария придерживается более консервативных взглядов на жизнь. Мария не боится начать разговор первой, а Люси наоборот, интроверт.
Фото:
О том, как это, забеременеть близнецами, знает только та пара, которая столкнулась с этим. Это приятное и удивительное событие, которое иногда может шокировать. Но порой родители испытывают больший шок, когда становится ясно — близнецы не похожи друг на друга.
С подобной ситуацией столкнулась и пара, у которой родились настолько разные близнецы, что их не принимают за родственников.
Люси и Мария Аймер — двурасовые близнецы, родившиеся 16 января 1997 года в Англии. На тот момент Винс и Донна ожидали появления на свет четвертого ребенка, но когда им сообщили, что у них будут близнецы, им пришлось готовиться поднимать на ноги пятерых детей. Увы, через несколько лет пара распалась, но родители продолжили вместе заниматься воспитанием близняшек.
Винс — белокожий, а Донна наполовину ямайка. Пара думала, что оба ребенка родятся метисами, но в результате дети оказались с разным цветом кожи.
Мария и Люси — не однояйцевые близнецы и таким образом не делят одинаковый набор генов. У них есть два старших брата Джордан и Джордж, и сестра Чинна, которые имеют светло-коричневый цвет лица.
"Наши братья имеют такую кожу, которая нечто среднее между мной и Марией. Нас можно назвать противоположными концами спектра, а их — серединой. "
Уже в 7 лет девочки попросили маму перестать одевать их одинаково, ведь выглядели они по-разному. Сейчас малышки превратились в двух взрослых красивых девушек. Характерами они тоже отличаются: Люси называет себя рок-девушкой, а Мария придерживается более консервативных взглядов на жизнь. Мария не боится начать разговор первой, а Люси наоборот, интроверт. Но, несмотря на свои различия, девушки всегда сплочены и помогают друг другу.
​Согласно объяснениям врачей, из-за случайности один из близнецов может наследовать больше ДНК от определенного родителя, чем его близнец. Эта часть ДНК может стать той, которая определяет цвет кожи или глаз. Однако история Марии и Люси — очень редкое явление.
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