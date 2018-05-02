Что нужно бросить, чтобы стать счастливым?

Быть счастливым — задача не из легких. Рассказываем, что нужно бросить прямо сейчас, чтобы стать счастливее и свободнее.

Нелюбимого мужчину

Отношения давно превратились в рутину, ты подолгу задерживаешься на работе и уже не чувствуешь того, что раньше? Просто любовь прошла. Увы, в этом случае лучше расстаться. Первое время будет непросто, зато вскоре ты почувствуешь себя свободнее.

Надоевшую работу

Ты профессионал, многого добилась в своей сфере, и тебя уважают коллеги. Но тебе все надоело и — никакого развития. Пора закончить все текущие проекты и уволиться — навстречу новым возможностям.

Фальшивых друзей

«Друзья-прилипалы» — это такие пиявки, которые только и делают, что сосут из тебя жизненную энергию, но взамен от них ты не получаешь никаких положительных эмоций. Это не дружба. Это одностороннее сотрудничество, которое нужно прекращать.

Нытье

«Меня никто не любит, у меня все плохо, работа дурацкая, парень никчемный, нечего надеть». Хватит. Оглянись вокруг: мир на самом деле прекрасный и удивительный, а твое постоянное хныканье не принесет тебе пользы. Научись ценить то, что у тебя есть, и благодари жизнь за каждую приятную мелочь.

Самокритику

В разумных пределах самокритика — это прекрасно. А каждодневные нервы по поводу того, что ты г***но в общем и целом, ни к чему хорошему не приведут. Полюби себя со всеми своими недостатками.

Бардак

Доказано: бардак в квартире и на рабочем столе не способствует ни отдыху, ни работе. И отговорки «это творческий порядок» тут не работают. Возьми за правило постоянно убирать то, что лежит не на своих местах — настроение всегда будет прекрасным.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-nuzhno-brosit-chtoby-stat-schastlivym-2/