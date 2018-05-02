Только ты и еда: 7 советов для похода в кафе в одиночестве

До тех пор, пока я не переехала в другой город, мне и в голову не приходило пойти в кафе одной. Заведения всегда ассоциировались с местом, куда в первую очередь приходят встретиться с кем-то, а уж потом насладиться едой. Отношение к людям, которые проводят время в одиночестве, по-прежнему очень стигматизировано. Первое, что у тебя спросит администратор на входе в ресторан: «Сколько человек вы ожидаете?». После этих слов сложно чувствовать себя уверенно.

Постепенно общество борется со стереотипами об одиночках, и ужины наедине с собой набирают популярность. Создатели заведений, наконец, пошли навстречу индивидуалистам — так ресторан со столиками на одного человека открылся в Амстердаме. До России такой формат кафе еще не дошел, но это не повод отказывать себе в удовольствии. Проводить время в музее, в кино, на концерте или в ресторане самостоятельно — это отличный способ повысить уверенность в себе и открытость. Вот несколько советов, как получить максимальное удовольствие от сольного ужина.

1. Забудь о том, что подумают другие

Порой я думаю, что умение раскованно есть в присутствии других людей даруется с небес, но нет, оно достигается практикой и правильным психологическим настроем. Об этикете забывать не стоит, но не зацикливайся на том, что подумают окружающие. Пойми, что сидеть одной за столиком это не то же самое, что быть брошенной у алтаря. Для этого не нужны оправдания и достаточно всего одной причины: ты хочешь вкусно поесть.

2. Используй технологии

Если дела совсем плохи, и тебе сложно заставить себя открыть рот и сказать, что ты пришла в кафе одна, бронируй столик и заказывай еду заранее через интернет. Самый простой вариант — потренироваться на сетях быстрого питания. Там тебе не придется оставаться один на один с официантом.

3. Ешь в баре

Бары полны людей, в них менее камерная обстановка, и твое одиночество не будет так бросаться в глаза. Кроме того, во многих есть телевизор, который ты можешь посмотреть, чтобы избежать необходимости с кем-нибудь общаться. Если еда приведет тебя в благодушное расположение, и тебе захочется познакомиться с кем-то, не забывай про наши суперполезные советы. Хотя знакомства вовсе не обязательны, ведь ты пришла сюда отдыхать.

4. Поговори с персоналом

Совместный ужин не дает времени на то, чтобы как следует пообщаться с официантом. Не стесняйся подробно расспрашивать персонал об особенностях меню. Ты можешь лучше узнать, из чего делается то или иное блюдо, с каким напитком его стоит попробовать. Не исключено, что здесь могут приготовить что-то особенное, чего нет в меню. Хороший официант всегда даст гостю несколько ценных рекомендаций.

5. Возьми книгу

Книга уместна практически в любой ситуации, поэтому человек, читающий за столиком в кафе, никогда не будет выглядеть странно. Хотя иметь с собой какую-то вещь — это больше про твой собственный психологический комфорт, поэтому, если в публичном месте чувствуешь необходимость уткнуться куда-нибудь, пусть так и будет. В одном из кафе в Гонконге для комфорта одиноких посетителей за каждый столик подсаживают большую мягкую игрушку Мумий Тролля. Не знаю, как с плюшевым соседом, но с книгой ты точно всегда можешь отвлечься от окружающих интересной историей и расслабиться.

6. Наблюдай за окружающими

Пойти куда-то одной — это хороший способ узнать жизнь, ведь тебя не загораживает от мира неумолкающая подруга. Сосредоточься на том, что происходит вокруг. Послушай, о чем говорят люди за соседними столиками, понаблюдай за персоналом. Любое заведение хранит не меньше жизненных историй, чем интересная книга. Погрузись в происходящую вокруг суету, и это может стать еще одним интересным опытом.

7. Наслаждайся едой

Еще одно преимущество ужина в одиночестве — никто не отвлекает тебя, а значит, можно сосредоточиться на еде. Мы часто бросаемся от одной вещи к другой: смотрим в телефон, увлекаемся разговором с другими людьми и не успеваем заметить, что ели и каково это было на вкус. Смаковать блюдо медленно, фиксируя каждый вкусовой оттенок и запах — это отличный способ развить внимательность. Отнесись к ужину, как к дегустации вин, а не как к дворовой попойке. Он не должен проходить в бешеной спешке. Наслаждайся едой, потому что это почти как секс, только здесь гораздо меньше шансов испытать разочарование.