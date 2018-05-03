Анастасия Денисова поделилась рассуждениями о женской красоте

Звезда сериала «Деффчонки» Анастасия Денисова в своем микроблоге задумалась о красоте и восприятии себя. Актриса призналась, что после рождения ребенка какое-то время сильно страдала из-за комплекса неполноценности, который отравлял ее жизнь. О том как она вновь смогла полюбить себя, звезда рассказала в Инстаграме.

Актриса рассказала подписчикам, что вплоть до студенческих времен никогда не задумывалась о собственной внешности. Родители с детства поддерживали ее веру в себя, поэтому у Анастасии никогда не возникало сомнений в собственной красоте. Однако, поступив в театральный институт, Денисова была удивлена, что роли стереотипных красавиц, как правило, доставались сокурсницам, но не ей. По признанию актрисы, худший этап начался после рождения ребенка, когда ее фигура претерпела соответствующие изменения. Тогда в ней развилось множество комплексов, побороть которые она смогла лишь спустя несколько лет. Так Анастасия начала путь к принятию себя, а о выводах, сделанных в результате этой борьбы, она рассказала в новой публикации.

«Главным оказалась красота внутренняя — душа, сердце, мысли. Но мне понадобилось очень много времени чтобы это понять! Красота — это работа! Работа со своим телом и душой! Каждый день!» Многим поклонникам Денисовой эта проблема оказалась знакомой. Они рассказали свои истории принятия себя, а также подтвердили выводы, сделанные актрисой. Подписчики согласны, что поддержание красоты требует определенных усилий и постоянной работы над недостатками. При этом важно не забывать и о совершенствовании внутреннего мира, ведь только тогда получится обрести полную гармонию с самим собой.

«Красота это действительно не просто оболочка, это набор качеств и энергии человека.» «Ты красотка! Просто еще постоянно меняются идеалы красоты. Надо пластилиновой быть, чтоб каждый раз подходить под модные параметры фигуры.» «Для меня красота — гармония со своим внутренним и внешним состоянием! Каждый человек должен любить и принимать себя! Ты очень красивая снаружи, а самое главное, что у тебя очень красивая душа.» «Вы правильно подметили, после рождения ребёнка нелегко себя принять „новой“. Я не знаю Вас лично, но мне кажется, что Вы очень хороший и добрый человек, а это в наше время очень ценно.»

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