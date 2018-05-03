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Библиотека №254 приглашает на викторину «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?»
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Библиотека №254 приглашает на викторину «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Библиотека №254 Зеленограда (корпус 232) приглашает 3 мая в 14.40 принять участие в викторине «Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?».
В ходе мероприятия ребятам предстоит проверить свои знания, ответив на вопросы о датах, именах и событиях Великой Отечественной войны. Например, назвать имя солдата, памятник которому стоит в Болгарии. Ответить какой город защищали герои-панфиловцы и какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года.
В завершении мероприятия школьники посмотрят отрывки из мультипликационного фильма «Солдатская сказка» по произведению Константина Паустовского «Похождение жука-носорога». Это добрый и увлекательный мультфильм, помогающий понять каждому, как важно верить в лучшее, искреннее любить и помнить, что тебя, несмотря ни на что, всегда ждут.
Вход бесплатный (6+). Справки можно получить по телефону: 8 (499) 734-26-47.
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