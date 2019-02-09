Чем люди занимаются, пока едут в лифте

Чем люди занимают себя, пока едут в лифте

Забота о безопасности граждан подразумевает оснащение подъездов и лифтов видеокамерами. А записи с камер видеонаблюдения иногда оказываются весьма забавными. Представляем топ любопытных моментов с участием людей, которые забыли о том, что их могут снимать. Чем же можно заняться в лифте?

1. Девушка-любительница спорта не теряет времени даром и занимается в лифте растяжкой.

2. Молодой человек, заскучавший во время поездки, уподобляется человеку-пауку, но, увы, терпит неудачу.

3. Полицейские устраивают в кабине небольшие музыкальные паузы.

4. Девушка, владеющая восточными единоборства, размазывает по стенам двух хулиганов.

5. Оголодавший курьер закусывает пиццей, которую везёт заказчику.

6. Малышка пританцовывает и подпрыгивает, пока едет вниз.

7. Отважная красотка дает отпор насильнику-неудачнику.