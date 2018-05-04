Джиджи Хадид ответила на критику своей обложки Vogue и удалила хвалебный отзыв

Накануне Джиджи Хадид поделилась в миром своей обложкой итальяного Vogue, которую сделал фотограф Стивен Кляйн . Но поклонники модели не оценили чрезмерную ретушь и фотошоп издания, благодаря которым Джиджи перестала быть на себя похожей. Да и красные глаза не придавали никого очарования модели. На Vogue и на саму Хадид посыпались критические отзывы. Сначала модель никак на них не реагировала, но потом удалила размещенную фотографию и хвалебный отзыв и высказалась о сложившейся ситуации.

Напомним, ранее Джиджи написала, что она «вдохновлена» работой Vogue Italia. В Instagram-профиле издания обложка до сих пор висит, а в комментариях продолжаются негативные комментарии от пользователей со всего мира. Их сейчас почти 1500. Для сравнения, к остальным фото в профиле около 10-20 комментариев.

А как тебе такая обложка с Джиджи?

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Фото:Instagram