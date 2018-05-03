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Не узнать! Джиджи Хадид из-за фотошопа изменилась до неузнаваемости на обложке итальянского Vogue
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Не узнать! Джиджи Хадид из-за фотошопа изменилась до неузнаваемости на обложке итальянского Vogue 

WMJ.ru 21 час назад
Фото: WMJ.ru
Джиджи Хадид стала главной героиней майского номера итальянского Vogue. Фотографом выступил Стивен Кляйн. Компанию Джиджи составил Джастин Мартин, лицо которого Хадид закрывает ладонью. Модель разметила фото обложки в своем Instagram и сделала эмоциональную подпись.
Но пользователи Сети совсем не оценили новую обложку. По их мнению, на фото красуется кто угодно, но не Джиджи. Слишком смуглая кожа, другие черты лица, совершенно не ее рот. Редакцию обвиняют в чрезмерном фотошопе, который изменил Хадид до неузнаваемости. Vogue пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.
А как тебе кажется: похожа Джиджи на себя или нет?
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Фото:Instagram
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