Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях

Во время спортивных соревнований не только устанавливаются рекорды и появляются новые чемпионы, но и случаются курьёзы. Нередко в этом виновата спортивная форма, которая расстёгивается, рвётся или спадает в самые неподходящий моменты. И в такие моменты внимание зрителей приковано не к происходящему на арене, площадке, катке, корте, а к самому спортсмену, поставленному в неловкую ситуацию. Припомните, видели ли вы эти курьёзы?

1. Рестлерша Бри Белла умудрилась оголиться не на ринге, а во время интервью. Когда она отвечала журналисту, топ сполз с груди и показал фанатам кое-что лишнее.

2. Керри Уолш, участница команды по пляжному волейболу, чуть не лишилась трусов, когда пыталась отбить мяч.

3. Ронда Раузи, выступающая в ММА, на один из матчей надела новый топ, который во время поединка регулярно пытался свалиться.

4. Боксёрша Алексис Девис, навалившись в ходе сражения на соперницу, продемонстрировала болельщикам стринги, которые вылезли из-под шорт.

5. Девин Хестер, представитель клуба американского футбола, пострадал от чересчур активного игрока команды-соперника. Тот попытался задержать Хестера, стащив с него штаны. В результате обнажилась «пятая точка» футболиста.