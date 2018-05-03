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Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
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Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях 

Рамблер 35 минут назад
Во время спортивных соревнований не только устанавливаются рекорды и появляются новые чемпионы, но и случаются курьёзы. Нередко в этом виновата спортивная форма, которая расстёгивается, рвётся или спадает в самые неподходящий моменты. И в такие моменты внимание зрителей приковано не к происходящему на арене, площадке, катке, корте, а к самому спортсмену, поставленному в неловкую ситуацию. Припомните, видели ли вы эти курьёзы?
1. Рестлерша Бри Белла умудрилась оголиться не на ринге, а во время интервью. Когда она отвечала журналисту, топ сполз с груди и показал фанатам кое-что лишнее.
2. Керри Уолш, участница команды по пляжному волейболу, чуть не лишилась трусов, когда пыталась отбить мяч.
3. Ронда Раузи, выступающая в ММА, на один из матчей надела новый топ, который во время поединка регулярно пытался свалиться.
4. Боксёрша Алексис Девис, навалившись в ходе сражения на соперницу, продемонстрировала болельщикам стринги, которые вылезли из-под шорт.
5. Девин Хестер, представитель клуба американского футбола, пострадал от чересчур активного игрока команды-соперника. Тот попытался задержать Хестера, стащив с него штаны. В результате обнажилась «пятая точка» футболиста.
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