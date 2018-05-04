Ещё
С бабочками на голой груди: Наталья Штурм вновь обнажилась на испанском пляже
Далее:
Читайте также:
Ещё

С бабочками на голой груди: Наталья Штурм вновь обнажилась на испанском пляже 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Звезда 1990-х Наталья Штурм «взорвала» Instagram в прошлом году, когда внезапно начала публиковать в своем микроблоге очень откровенные снимки на грани фола. Сегодня она вновь порадовала поклонников и подразнила недоброжелателей, выложив свежие личные фото.
«Вот и сезон начался. Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика одела», — написала Наталья (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Действительно, звезда зачем-то надела сразу два одинаковых черных бюстгальтера, но для фото сдвинула их, продемонстрировав грудь во всей красе. Подписчики Натальи не поскупились на комментарии: «Для такой прекрасной груди, лифчики только лишние в кадре», «Как здесь горррячо…) К вам от Волочковой перенаправляют, кстати)) Фигурка — класс», «А зачем силиконовые сисяндры выставлять на весь белый свет, да еще в таком возрастееее?».
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Филиппу Киркорову — 51! Коллеги поздравляют короля поп-сцены Вложить или припрятать? 5 стран, где можно выгодно приобрести недвижимость 15 самых нелепых законов мира, которые вас удивят
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австралия — фейк: в Сети не верят географии8
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
Он существует: невероятного монстра сняли на камеру61
Как выглядят самые необычные армии мира
Видео
07:45
В Антарктиде обнаружили «древний город»
Безумный мир
02:34
В Disney создали куртку виртуальной реальности
Вещи
10:01
Мастерство 80-го уровня: самые умелые работники
Люди
04:29
Ведущий ежедневно красил свою кожу ради карьеры
Люди
05:09
Развенчаны мифы, в которые все верили
Безумный мир
07:48
Что находится за фасадом необычных отелей
Места
11:53
Как выглядят самые необычные армии мира
Истории
05:40
Младенца и тигрёнка нашли в багаже авиапассажиров
Безумный мир Вещи
10:43
Наконец-то рассказали, как летают самолёты
Вещи
05:19
Спортсмены, которые обнажились на соревнованиях
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение