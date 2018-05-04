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Штурм снова демонстрирует грудь
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Штурм снова демонстрирует грудь 

Клео.Ру 23 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Готовы к жаркому лету? Певица Наталья Штурм полностью готова и уже подтвердила готовность откровенными пляжными снимками. Итак, сезон бикини и золотистого загара можно считать открытым!
Штурм отправилась на каникулы в Испанию и не смогла удержаться от соблазна продемонстрировать пышную грудь в купальнике и без. «Сердце пылает от солнца! А для святых и блюстителей чужой нравственности я аж два лифчика одела», — написала артистка.
Разумеется, реакция подписчиков была неоднозначной: «Ух, как здесь горячо…) К вам от Волочковой перенаправляют, кстати)) Фигурка — класс», «Очередной раз показала, что тело есть, мозгов нет. Зачем?», «У вас нет ни одного скучного снимка».
В следующем месяца Наталья отметит 52-летие, но возраст вовсе не смущает артистку. Она не первый год публикует свои довольно провокационные снимки в социальных сетях и в интервью говорит, что критика ее не задевает.
«Говорят, что я сошла с ума, развращаю молодежь, но на подобные высказывания я уже давно привыкла не обращать внимания. Я не слышу и не воспринимаю подобную критику. Я девчонка, родившая двух детей, задорная, веселая, взрывная, темпераментная и такой буду всегда. Меня забавляет, как серьезно многие относятся к моим провокационным фото. Люди маются депрессиями, бесцельностью существования, хандрой. Придумайте сами себя и заинтересуйте этим всех, тогда не останется времени для обсуждения успешных личностей».
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