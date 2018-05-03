Производство молочных коктейлей: бизнес, который сделает тебя богатым

Рано или поздно у каждого мужчины возникает желание начать собственный бизнес. Сначала ты работаешь на кого-то, набираешься опыта, затем приходит осознание, что нынешнее место приносит пусть стабильный, но не самый хороший доход. А в конце сталкиваешься с проблемой карьерного и личностного роста, а точнее, их отсутствия.

Решение начать собственное дело принято, и новоиспеченный предприниматель сразу же сталкивается с несколькими проблемами: 1. Отсутствие стартового капитала; 2. Производство любого товара очень непросто наладить; 3. Много времени тратится на то, чтобы изучить все тонкости бизнеса, которым ты планируешь заниматься.

Когда ты начинаешь все анализировать, то появляются сомнения, неуверенность в себе, и в итоге ты продолжаешь работать на том же месте в течение еще многих лет. Выбор твой: можешь остаться на насиженном месте, где все стабильно, но не перспективно, а можешь открыть собственный бизнес благодаря компании «Актиформула». Сегодня компания занимается производством смесей для молочных коктейлей, которые используются в стритфуде, фастфуде, а также во многих кафе и ресторанах. Мы расскажем, как молочные коктейли могут превратиться в прибыльный стартап или почему они являются отличным дополнением в действующий бизнес.

Что важно знать о смесях для коктейлей «На здоровье!»

Компания «Актиформула» разработала сухую смесь «На здоровье!», которая стала инновационным продуктом, упростившим процессы производства готового напитка, хранения и значительно уменьшившим затраты. Любое пищевое производство требует места для хранения продукта — тут же не возникает подобного вопроса, так как смеси доставляются в сухом виде и неприхотливы к температурным перепадам. Процесс производства коктейля также прост: необходимо добавить выбранный вкус в молоко, взбивать в течение 30 секунд, и в итоге ты получишь готовый продукт — вкуснейший коктейль, объем которого увеличился в 2 раза. Также исчезает проблема трудоемкого обучения: поработав пару дней, ты сам будешь знать все процессы закупки и производства готового продукта, а эти знания необходимы любому руководителю. Что представляют собой сухие смеси? Во-первых, это продукт, который не содержит консервантов, ГМО, а значит, безопасен для детей. Во-вторых, при производстве смеси используются натуральные ингредиенты: яичный белок, сывороточный белок, растительная клетчатка, фруктоза, сахарная пудра, витаминно-минеральные комплексы. И даже красители имеют натуральное происхождение. Также стоит отметить, что на выбор есть 16 вкусов, так что ты сможешь удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей.

Если ты решишь открыть собственную точку продаж

Самое приятное в этом то, что тебе не потребуются огромные инвестиции. Собственная точка потребует приобретения одноразовой пластиковой посуды, небольшого холодильника (стоимостью 11000 рублей), миксера (до 3500 рублей), автономного рукомойника и арендуемого места. Плюс такого бизнеса в том, что небольшая стоимость продукта обеспечивает хороший клиентопоток, что соответственно увеличивает прибыль. Прибыль рассчитать просто: пачка самого простого ультрапастеризованного молока 2,5% при закупке оптом стоит около 36 руб. (на порцию затрачивается 7,2 руб.) + одноразовый стаканчик с крышкой и трубочкой (все вместе около 6,8 руб.) + 14 г. смеси (около 11, 8 руб.) — получаем себестоимость одной порции около 25,8 руб. Даже если ты будешь продавать коктейли в среднем по 90 рублей, то маржинальность составит более 133%. Это лучший вариант для твоего первого бизнеса, ведь ты лично контролируешь все этапы производства, а дешевизна продукта обеспечит тебя клиентами. Например, у детей, как правило, не много денег на карманные расходы, но они ни за что не откажутся от вкусного четырехсотмиллилитрового коктейля за относительно небольшую плату. Не забывай о том, что это практически безотходное производство: смеси не испортятся вне зависимости от погодных условий, а молоко в тетрапаке может храниться в течение долгого времени. Подробнее об открытии коктейльного киоска→ В каком месте лучше всего открывать точку продаж? Ты должен понимать, что ее расположение будет играть ключевую роль и очень важно не ошибиться с выбором. Ты должен найти такое место с большой проходимостью, где не будет нужды налаживать клиентопоток. Рассмотри городские парки, где во время прогулки люди с большим удовольствием попробуют коктейли. Парки аттракционов также считаются отличным местом, так как дети обычно без ума от коктейлей и смежной продукции. Торговые центры обеспечат большой охват потенциальных клиентов, и будь уверен в том, что придется хорошенько поработать. На время сезона обрати свое внимание на прибрежные зоны, где люди после похода на море захотят утолить жажду чем-нибудь холодным и вкусным. Помни о сезонности и принимай решение в пользу мест с хорошей проходимостью вне зависимости от времени года: парков, торговых центров, прибрежных зон.

Если у тебя уже есть собственный пищевой бизнес

Коктейльные смеси станут отличным дополнением к твоему ассортименту, и при минимальных вложениях ты разнообразишь свое меню. Первый бонус — это то, что тебе не потребуются фризеры, ведь можно обойтись простым и недорогим миксером. Ты можешь заказать сразу килограммовую тару смеси с определенным вкусом или же выбрать порционный вариант, что позволит контролировать количество проданных коктейлей. Также ты можешь повысить прибыль от коктейлей, лишь правильно оформив их. Например, в киоске сделать это будет довольно проблематично. Но формат кафе или ресторана позволяет сосредоточиться и на подаче. Красивое визуальное оформление позволит увеличить стоимость одной порции на 80 рублей, а это неплохая сумма. Запросить оптовый прайс на смеси → Независимо от выбранного варианта, ты будешь работать с натуральным, вкусным продуктом, который прост в приготовлении. Исключаются проблемы сбыта, доходы легко контролировать, а самое главное — отсутствие особых требований к хранению, ведь смесь может храниться до 24 месяцев. Начав работать в сезон, за короткие сроки ты отобьешь все затраты и в течение нескольких месяцев сумеешь заработать хорошие деньги.